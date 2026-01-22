Ο Ισημερινός επέβαλε επιπρόσθετους τελωνειακούς δαμσούς 30% στην Κολομβία

Η κυβέρνησή της Δημοκρατίας του Ισημερινού (σ.σ. Εκουαδόρ) προχωρά στην επιβολή επιπρόσθετων δασμών 30% στα αγαθά που εισάγονται από την Κολομβία, όπως ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (21.1.2026) ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα εξαιτίας μη υποστήριξης από τη γειτονική χώρα στον «πόλεμο» που έχει κηρύξει για την αντιμετώπιση της βίας που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Μπροστά στην έλλειψη αυστηρών μέτρων και αμοιβαιότητας, ο Ισημερινός θα εφαρμόσει δασμό για λόγους ασφαλείας στα εισαγόμενα αγαθά από την Κολομβία, ύψους 30%, από την 1η Φεβρουαρίου», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ στη Λατινική Αμερική.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού είπε πως οι επιπρόσθετοι δασμοί θα παραμείνουν σε ισχύ «ωσότου υπάρξει αληθινή δέσμευση στον κοινό αγώνα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών και της εκμετάλλευσης παράνομων μεταλλείων στα σύνορα με την ίδια σοβαρότητα και αποφασιστικότητα που δείχνει ο Ισημερινός».

Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 21, 2026

«Έχουμε καταβάλει πραγματικές προσπάθειες συνεργασίας με την Κολομβία, παρά το εμπορικό έλλειμμα που υπερβαίνει τα 1 δισ. δολάρια ετησίως. Ωστόσο, ενώ εμείς επιμένουμε στον διάλογο, οι στρατιωτικές μας δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ομάδες εγκληματιών που συνδέονται με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών στα σύνορα, χωρίς καμία συνεργασία. Επομένως, λόγω της έλλειψης αμοιβαιότητας και αποφασιστικών ενεργειών, ο Ισημερινός θα εφαρμόσει από την 1η Φεβρουαρίου φόρο ασφαλείας 30% στις εισαγωγές από την Κολομβία. Το μέτρο αυτό θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου υπάρξει πραγματική δέσμευση για την από κοινού καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών και της παράνομης εξόρυξης στα σύνορα, με την ίδια σοβαρότητα και αποφασιστικότητα που επιδεικνύει σήμερα ο Ισημερινός», έγραψε χαρακτηριστικά ο Νομπόα.

«Η Κολομβία και ο Ισημερινός διατηρούν στενή και ιστορική συνεργασία εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών, τα αποτελέσματα της οποίας ενισχύονται από τον μόνιμο συντονισμό», αντέτεινε μέσω X ο κολομβιανός υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες.

La cooperación de Colombia con todas las naciones para combatir el narcotráfico, es una de nuestras grandes fortalezas. De lo contrario, ganan los criminales.



Colombia y Ecuador mantienen una estrecha e histórica cooperación contra el narcotráfico, cuyos resultados se… https://t.co/RNiRdKJJbK — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) January 21, 2026

«Δεν βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος» στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, στηλίτευσε ο Νομπόα σε συνέντευξή του στην κολομβιανή εφημερίδα El Tiempo από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου συμμετέχει.

Η απόφαση είναι φανερό πως είχε έμπνευση τις αυξήσεις των τελωνειακών δασμών που επέβαλε στις περισσότερες χώρες του κόσμου ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χρησιμοποιεί το εμπόριο ως βασικό μοχλό πίεσης ή διαπραγμάτευσης με όσους δεν ευθυγραμμίζονται με τις θέσεις ή τις επιθυμίες του.

«Έχουμε κάνει αληθινές προσπάθειες για να συνεργαστούμε με την Κολομβία, παρότι το εμπορικό έλλειμμά μας ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο τον χρόνο ετησίως», είπε ο Νομπόα, συγχέοντας -όπως ακριβώς και ο Τραμπ- το εμπόριο με την «εθνική ασφάλεια» και άλλες διαφωνίες.

Η Κολομβία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισημερινού στην Κοινότητα των Άνδεων, που συμπεριλαμβάνει επίσης την Κολομβία και το Περού. Κατά την κεντρική τράπεζα του Ισημερινού, η χώρα εξήγαγε αγαθά αξίας περίπου 850 εκατ. δολαρίων στην Κολομβία και εισήγαγε από τη χώρα αυτή αγαθά αξίας 2,112 δισεκατομμυρίων.

Η Κολομβία εξάγει στον Ισημερινό κυρίως ηλεκτρική ενέργεια, φάρμακα, οχήματα, καλλυντικά και πλαστικά, σύμφωνα με την εθνική ένωση εξωτερικού εμπορίου (ANALDEX) της Κολομβίας.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Ισημερινού Τζον Ρέιμπεργκ υποστήριξε ότι οι κολομβιανές αρχές «δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για την πρόληψη της καλλιέργειας, της επεξεργασίας και της προμήθειας» κοκαΐνης στη χώρα του.

Από τον Δεκέμβριο, η κυβέρνηση του Ισημερινού δεν έχει αφήσει ανοικτή παρά μόνο μια συνοριακή διέλευση στη μεθόριο με την Κολομβία και άλλη μια στη μεθόριο με το Περού για «λόγους εθνικής ασφαλείας». Ωστόσο τα σύνορα του Ισημερινού, που καλύπτονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από δάση, είναι πορώδη και θεωρείται πως υπάρχουν σε αυτά πολλές μυστικές διελεύσεις, που χρησιμοποιούνται από λαθρέμπορους διαφόρων ειδών.