Διεθνή

Ο Λεκορνί παρακάμπτει τη Βουλή για να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς ψηφοφορία

Στο βάθος προτάσεις μομφής κατά του πρωθυπουργού
Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί / REUTERS/Benoit Tessier

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί θα χρησιμοποιήσει ένα συνταγματικό μέσο για να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του 2026 χωρίς κοινοβουλευτική ψηφοφορία, δείχνοντας ότι έχει εξασφαλίσει επαρκή κοινοβουλευτική υποστήριξη για να επιβιώσει από τις επακόλουθες ψηφοφορίες μη εμπιστοσύνης.

Συγκεκριμένα, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε απόψε ότι θα επικαλεστεί το άρθρο 49.3 του Συντάγματος για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026 χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου, αφού οι μήνες διαπραγματεύσεων με τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν κατέληξαν σε συμφωνία στην Εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. 

Ο Λεκορνί είχε προηγουμένως αποκλείσει τη χρήση του μηχανισμού, καθώς είναι αντιδημοφιλής μεταξύ των βουλευτών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να εκδιώξουν και τους δύο προκατόχους του σε διαμάχες σχετικά με τον προϋπολογισμό.

Ο πρωθυπουργός πιθανότατα θα αντιμετωπίσει προτάσεις μομφής αργότερα αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, οι σοσιαλιστές βουλευτές, οι οποίοι έχουν αποφασιστική ψήφο στις ψηφοφορίες μομφής στην τρέχουσα κοινοβουλευτική σύνθεση, έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμοι να απέχουν και να επιτρέψουν στην κυβέρνηση να παραμείνει στη θέση της, μετά τις παραχωρήσεις που έκανε ο Λεκορνί την περασμένη εβδομάδα σε θέματα φορολογίας και δαπανών.

Οι αλλαγές που περιγράφει ο Λεκορνί την Παρασκευή θα προστατεύσουν τα νοικοκυριά από αυξήσεις φόρων, θα ενισχύσουν τα εισοδήματα όσων κερδίζουν κοντά στον κατώτατο μισθό και θα καταργήσουν τα σχέδια για περικοπές ορισμένων επιδομάτων. Σε μια κίνηση καλής θέλησης προς τους Σοσιαλιστές, η κυβέρνηση συμφώνησε επίσης να διατηρήσει έναν προσωρινό φόρο στις μεγάλες εταιρείες για ένα ακόμη έτος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
186
107
106
99
94
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Γροιλανδία: Αντίμετρα ως απάντηση στον εκβιασμό του Τραμπ ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι 
Ο υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, δήλωσε ότι με τις απειλές του Τραμπ ξεπεράσθηκε ένα όριο ως προς την κυριαρχία της Γροιλανδίας και της Δανίας και η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει με δριμύτητα
Σημαία της Γροιλανδίας
Newsit logo
Newsit logo