Ο Λεκορνί παρακάμπτει τη Βουλή για να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς ψηφοφορία

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί θα χρησιμοποιήσει ένα συνταγματικό μέσο για να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του 2026 χωρίς κοινοβουλευτική ψηφοφορία, δείχνοντας ότι έχει εξασφαλίσει επαρκή κοινοβουλευτική υποστήριξη για να επιβιώσει από τις επακόλουθες ψηφοφορίες μη εμπιστοσύνης.

Συγκεκριμένα, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε απόψε ότι θα επικαλεστεί το άρθρο 49.3 του Συντάγματος για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026 χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου, αφού οι μήνες διαπραγματεύσεων με τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν κατέληξαν σε συμφωνία στην Εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Λεκορνί είχε προηγουμένως αποκλείσει τη χρήση του μηχανισμού, καθώς είναι αντιδημοφιλής μεταξύ των βουλευτών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να εκδιώξουν και τους δύο προκατόχους του σε διαμάχες σχετικά με τον προϋπολογισμό.

Ο πρωθυπουργός πιθανότατα θα αντιμετωπίσει προτάσεις μομφής αργότερα αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, οι σοσιαλιστές βουλευτές, οι οποίοι έχουν αποφασιστική ψήφο στις ψηφοφορίες μομφής στην τρέχουσα κοινοβουλευτική σύνθεση, έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμοι να απέχουν και να επιτρέψουν στην κυβέρνηση να παραμείνει στη θέση της, μετά τις παραχωρήσεις που έκανε ο Λεκορνί την περασμένη εβδομάδα σε θέματα φορολογίας και δαπανών.

Οι αλλαγές που περιγράφει ο Λεκορνί την Παρασκευή θα προστατεύσουν τα νοικοκυριά από αυξήσεις φόρων, θα ενισχύσουν τα εισοδήματα όσων κερδίζουν κοντά στον κατώτατο μισθό και θα καταργήσουν τα σχέδια για περικοπές ορισμένων επιδομάτων. Σε μια κίνηση καλής θέλησης προς τους Σοσιαλιστές, η κυβέρνηση συμφώνησε επίσης να διατηρήσει έναν προσωρινό φόρο στις μεγάλες εταιρείες για ένα ακόμη έτος.