Συμβαίνει τώρα:
Διεθνή

Ο Μερτς και ο Μακρόν πιέζουν για δευτερεύουσες κυρώσεις κατά των εμπορικών εταίρων της Ρωσίας

Η Γαλλία και η Γερμανία συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο Φρίντριχ Μερτς και ο Εμανουέλ Μακρόν
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε κοινή συνέντευξη Τύπου / REUTERS / Manon Cruz / Pool

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησαν δευτερεύουσες κυρώσεις με στόχο την υπονόμευση της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας, αυξάνοντας την πίεση στη Μόσχα, καθώς οι ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ αποτυγχάνουν.

Για να εμποδίσουν τη Μόσχα να συγκεντρώσει χρήματα από τις πωλήσεις πετρελαίου, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης θα πιέσουν για τη λήψη κυρώσεων που θα στοχεύουν «εταιρείες από τρίτες χώρες που υποστηρίζουν τον πόλεμο της Ρωσίας», σύμφωνα με κοινή δήλωση που εκδόθηκε σήμερα (29.8.2025) μετά από συνάντηση μελών του γερμανικού και του γαλλικού υπουργικού συμβουλίου.

«Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση για την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων από εμάς τους ίδιους – και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε – αλλά και από τις ΗΠΑ, για να αναγκάσουμε τη Ρωσία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Μακρόν μαζί με τον Μερτς σε συνέντευξη Τύπου στο Fort du Cap Brun, κοντά στη μεσογειακή πόλη-λιμάνι της Τουλόν.

Η πρωτοβουλία για την επέκταση των κυρώσεων έρχεται σε μια στιγμή που οι Ευρωπαίοι ηγέτες χάνουν την υπομονή τους με την απροθυμία του προέδρου των ΗΠΑ να αντιμετωπίσει ανοιχτά τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο του στην Ουκρανία. Για τους συμμάχους της Ουκρανίας, η ελπίδα είναι ότι η κίνηση αυτή θα ωθήσει τον Τραμπ να υλοποιήσει τις απειλές του για επέκταση των κυρώσεων κατά του Κρεμλίνου. 

Η τελευταία προθεσμία δύο εβδομάδων που έθεσε ο Τραμπ πλησιάζει στη λήξη της, χωρίς να έχει σημειωθεί καμία σαφής πρόοδος προς την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Αντίθετα, το Κρεμλίνο εξαπέλυσε αυτή την εβδομάδα μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις με drones και πυραύλους της χρονιάς, χτυπώντας πολυκατοικίες και σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερα παιδιά.

Ενώ η Ευρώπη θέλει να ασκήσει πίεση στον Ρώσο ηγέτη, χρειάζεται την υποστήριξη των ΗΠΑ, ειδικά όσον αφορά την εφαρμογή κυρώσεων, για να εξασφαλίσει ότι ο Πούτιν θα λάβει μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με έναν Ευρωπαίο αξιωματούχο που είναι εξοικειωμένος με την κατάσταση και ζήτησε να μην κατονομαστεί, καθώς οι συνομιλίες είναι ιδιωτικές.

Η Γαλλία και η Γερμανία συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τους εταίρους της Ομάδας των Επτά για να «επεκτείνουν και να αναπτύξουν περαιτέρω αποτελεσματικές και ισχυρές κυρώσεις», ανέφεραν οι χώρες στην ανακοίνωσή τους, προσθέτοντας ότι ο στόχος είναι να «ασκηθεί η μέγιστη πίεση στη Ρωσία».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Το εθνικό νόμισμα της Ινδίας υποχωρεί σε επίπεδα ρεκόρ λόγω ανησυχιών για τον αντίκτυπο των δασμών των ΗΠΑ
Το ινδικό νόμισμα βρίσκεται υπό πίεση καθώς οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ τέθηκαν σε ισχύ αυτή την εβδομάδα, στοχεύοντας σε βιομηχανίες έντασης εξαγωγών, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα υποδήματα και τα κοσμήματα
Ινδία, Δεδομένα Χρηματιστηρίου
Στα δικαστήρια η Λίζα Κουκ με τον Τραμπ για την αποπομπή της από τη Fed
Η αγωγή αποτελεί μια σημαντική κλιμάκωση της αυξανόμενης σύγκρουσης μεταξύ του Λευκού Οίκου και της κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ Fed, η οποία έχει αντισταθεί στις απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων
Λίζα Κουκ Fed
Newsit logo
Newsit logo