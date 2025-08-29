Ο Μερτς και ο Μακρόν πιέζουν για δευτερεύουσες κυρώσεις κατά των εμπορικών εταίρων της Ρωσίας

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησαν δευτερεύουσες κυρώσεις με στόχο την υπονόμευση της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας, αυξάνοντας την πίεση στη Μόσχα, καθώς οι ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ αποτυγχάνουν.

Για να εμποδίσουν τη Μόσχα να συγκεντρώσει χρήματα από τις πωλήσεις πετρελαίου, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης θα πιέσουν για τη λήψη κυρώσεων που θα στοχεύουν «εταιρείες από τρίτες χώρες που υποστηρίζουν τον πόλεμο της Ρωσίας», σύμφωνα με κοινή δήλωση που εκδόθηκε σήμερα (29.8.2025) μετά από συνάντηση μελών του γερμανικού και του γαλλικού υπουργικού συμβουλίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση για την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων από εμάς τους ίδιους – και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε – αλλά και από τις ΗΠΑ, για να αναγκάσουμε τη Ρωσία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Μακρόν μαζί με τον Μερτς σε συνέντευξη Τύπου στο Fort du Cap Brun, κοντά στη μεσογειακή πόλη-λιμάνι της Τουλόν.

Η πρωτοβουλία για την επέκταση των κυρώσεων έρχεται σε μια στιγμή που οι Ευρωπαίοι ηγέτες χάνουν την υπομονή τους με την απροθυμία του προέδρου των ΗΠΑ να αντιμετωπίσει ανοιχτά τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο του στην Ουκρανία. Για τους συμμάχους της Ουκρανίας, η ελπίδα είναι ότι η κίνηση αυτή θα ωθήσει τον Τραμπ να υλοποιήσει τις απειλές του για επέκταση των κυρώσεων κατά του Κρεμλίνου.

Η τελευταία προθεσμία δύο εβδομάδων που έθεσε ο Τραμπ πλησιάζει στη λήξη της, χωρίς να έχει σημειωθεί καμία σαφής πρόοδος προς την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Αντίθετα, το Κρεμλίνο εξαπέλυσε αυτή την εβδομάδα μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις με drones και πυραύλους της χρονιάς, χτυπώντας πολυκατοικίες και σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερα παιδιά.

Ενώ η Ευρώπη θέλει να ασκήσει πίεση στον Ρώσο ηγέτη, χρειάζεται την υποστήριξη των ΗΠΑ, ειδικά όσον αφορά την εφαρμογή κυρώσεων, για να εξασφαλίσει ότι ο Πούτιν θα λάβει μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με έναν Ευρωπαίο αξιωματούχο που είναι εξοικειωμένος με την κατάσταση και ζήτησε να μην κατονομαστεί, καθώς οι συνομιλίες είναι ιδιωτικές.

Η Γαλλία και η Γερμανία συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τους εταίρους της Ομάδας των Επτά για να «επεκτείνουν και να αναπτύξουν περαιτέρω αποτελεσματικές και ισχυρές κυρώσεις», ανέφεραν οι χώρες στην ανακοίνωσή τους, προσθέτοντας ότι ο στόχος είναι να «ασκηθεί η μέγιστη πίεση στη Ρωσία».