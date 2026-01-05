Ο ΟΟΣΑ «κλειδώνει» τον παγκόσμιο φόρο 15% – Οι αμερικανικές πολυεθνικές εξαιρούνται

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τον παγκόσμιο ελάχιστο εταιρικό φόρο, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ και περισσότερων από 100 άλλων χωρών. Η συμφωνία προβλέπει την εξαίρεση των αμερικανικών πολυεθνικών από τον φόρο 15%, αποτρέποντας παράλληλα άλλες χώρες από την επιβολή πρόσθετων φόρων στις θυγατρικές τους.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από μήνες διαπραγματεύσεων και την προηγούμενη απόφαση των ΗΠΑ να αποσυρθούν από το πλαίσιο υπό την προεδρία Τραμπ. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ εξασφάλισε την εξαίρεση σε συμφωνία με τους συμμάχους της Ομάδας των Επτά, με αντάλλαγμα την κατάργηση του λεγόμενου «φόρου εκδίκησης», που είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Wall Street.

Οι αμερικανικές εταιρείες πληρώνουν ήδη ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 15% σε ομοσπονδιακό επίπεδο για κέρδη άνω του 1 δισ. δολαρίων και 12,6%-14% στα κέρδη στο εξωτερικό. Η συμφωνία προστατεύει επίσης τις εταιρείες από ψηφιακούς φόρους που στοχεύουν μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, όπως Google, Meta και Amazon.

Το πλαίσιο του ΟΟΣΑ, που έχει ήδη υιοθετηθεί από περίπου 60 χώρες, στοχεύει να αποτρέψει τη φοροαποφυγή των πολυεθνικών και εκτιμάται ότι θα αποφέρει 220 δισεκατομμύρια δολάρια στις κυβερνήσεις παγκοσμίως.