Ο πληθωρισμός της ευρωζώνης σε υψηλό πέντε μηνών θα κρατήσει την ΕΚΤ σε αναμονή

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη σημείωσε άνοδο σε υψηλό πέντε μηνών τον Σεπτέμβριο, ένα αποτέλεσμα που ενδέχεται να ενισχύσει την αποφασιστικότητα των υπευθύνων χάραξης πολιτικής να αποφύγουν την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων προς το παρόν.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,2% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με τη μέση πρόβλεψη 35 οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα της Bloomberg. Τα στοιχεία αυτά για τον πληθωρισμό θα δημοσιευθούν την Τετάρτη (1.10.2025), μετά τις εθνικές εκθέσεις που ενδέχεται να δείξουν επίσης ανάκαμψη και στις τέσσερις μεγαλύτερες χώρες της ευρωζώνης.

Η αύξηση του γενικού πληθωρισμού από 2% τον Αύγουστο θα είναι η μεγαλύτερη φέτος. Σύμφωνα με την Bloomberg Economics, η αύξηση των τιμών οφείλεται στην άνοδο του κόστους της ενέργειας και των αεροπορικών ναύλων.

Οι διακυμάνσεις του πληθωρισμού είναι φυσιολογικές και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν είναι συνήθως εκείνοι που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Παρόλα αυτά, μια άνοδος πάνω από τον στόχο του 2% είναι πιθανό να ενθαρρύνει τους αξιωματούχους να μην προβούν σε αλλαγές στο κόστος δανεισμού τον επόμενο μήνα. Αυτή είναι η τελευταία μέτρηση του πληθωρισμού που θα δουν πριν από την απόφασή τους στις 30 Οκτωβρίου.

Το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει τις εθνικές μετρήσεις, ξεκινώντας τη Δευτέρα (29.9.2025) με την Ισπανία. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι η αύξηση των τιμών εκεί θα ανέλθει στο 3% από 2,7% τον Αύγουστο.

Την επόμενη μέρα Τρίτη (30.9.2025), ο πληθωρισμός στη Γαλλία προβλέπεται να ανέλθει στο 1,3%, επιταχύνοντας επίσης σημαντικά, ενώ τα αποτελέσματα που αναμένονται στο 1,8% στην Ιταλία και στο 2,2% στη Γερμανία θα δείξουν επίσης ελαφρά επιτάχυνση.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ ήταν ομόφωνοι στο να διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα τον Σεπτέμβριο και φαίνεται να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με την απόφαση αυτή και για τον Οκτώβριο. Επομένως, η επόμενη σημαντική στιγμή για τη λήψη αποφάσεων είναι πιθανό να είναι τον Δεκέμβριο, όταν θα έχουν στη διάθεσή τους τις νέες τριμηνιαίες προβλέψεις.

Εκτός από τα αναμενόμενα στοιχεία, η ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να είναι μία από τις πιο έντονες όσον αφορά τις εμφανίσεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ. Τα δύο τρίτα του Διοικητικού Συμβουλίου πρόκειται να μιλήσουν, μερικοί από αυτούς περισσότερες από μία φορές.

Στα σημαντικότερα γεγονότα περιλαμβάνονται μια διάσκεψη την Τρίτη στη Φινλανδία με τη συμμετοχή της προέδρου Christine Lagarde και άλλων υπευθύνων χάραξης πολιτικής, καθώς και μια άλλη διάσκεψη με πολλούς συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο την Παρασκευή στο Άμστερνταμ, με αφορμή την αποχώρηση του ολλανδού διοικητή Klaas