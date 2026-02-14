Ο ρόλος του ευρώ και η οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης στην ατζέντα του Eurogroup της Δευτέρας 16.02.2026

Στο «τραπέζι» του Eurogroup της Δευτέρας 16.02.2026 στις Βρυξέλλες, υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη, θα τεθεί η σύσταση του Συμβουλίου για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ το 2026 αλλά και οι κινήσεις που εξετάζονται για να ενισχυθεί ο διεθνής ρόλος του ενιαίου νομίσματος.

Στην τακτική του σύνθεση, το Eurogroup πρόκειται να συζητήσει το σχέδιο σύστασης για τη ζώνη του ευρώ, με στόχο να προχωρήσει προς έγκριση στο ECOFIN την επόμενη ημέρα. Αυτό σημαίνει πως αναμένεται να δοθεί ο «τόνος» προς τα κράτη-μέλη για τη δημοσιονομική στάση και τις βασικές οικονομικές προτεραιότητες που στη συνέχεια θα «μεταφραστούν» σε εθνικές πολιτικές, από την κατάρτιση των προϋπολογισμών έως μεταρρυθμίσεις και επενδυτικές προτεραιότητες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ίδια συνεδρίαση, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση και για πιθανές πολιτικές παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν τον διεθνή ρόλο του ευρώ, με γνώμονα την ευρωπαϊκή νομισματική κυριαρχία, θεματική που συνδέεται με τις συνθήκες χρηματοδότησης στην Ευρωζώνη, τη λειτουργία των αγορών κεφαλαίου και τη θέση του ευρώ στο διεθνές σύστημα, ιδίως σε μια περίοδο που ο νομισματικός ανταγωνισμός και οι γεωοικονομικές εντάσεις επηρεάζουν τις κεφαλαιακές ροές και τις επενδυτικές αποφάσεις.

Στην ατζέντα του Eurogroup βρίσκεται επίσης ο επαναδιορισμός προέδρου της Ομάδας Εργασίας του Eurogroup, Tuomas Saarenheimo, για νέα διετή θητεία που ξεκινά την 01.04.2026.

Στη διευρυμένη σύνθεση, με συμμετοχή και υπουργών από χώρες εκτός Ευρωζώνης, η συζήτηση θα στραφεί στις παγκόσμιες ανισορροπίες στο πλαίσιο γεωοικονομικών κινδύνων.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχει ο Καναδός υπουργός Οικονομικών François-Philippe Champagne, ενώ το θέμα θα εισαγάγει η καθηγήτρια Hélène Rey, πρόεδρος της ανεξάρτητης ακαδημαϊκής ομάδας εμπειρογνωμόνων της G7 για τις παγκόσμιες ανισορροπίες. Στα λοιπά, η Γερμανία θα ενημερώσει τους υπουργούς για νέα πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει από έξι κράτη μέλη της ΕΕ.