Ο Σι Τζινπίνγκ ενισχύει το κινεζικό μπλοκ ασφαλείας με νέα δάνεια και επενδύσεις

Τις επενδύσεις και τα δάνεια προς τους εταίρους θα αυξήσει η Κίνα σύμφωνα με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ενώ παράλληλα παρουσίασε ένα σχέδιο για την ενίσχυση ενός μπλοκ ασφαλείας υπό την ηγεσία της Κίνας και της Ρωσίας και την ενίσχυση της παγκόσμιας επιρροής του Πεκίνου.

Συγκεκριμένα, η Κίνα θα παράσχει 2 δισεκατομμύρια γιουάν (σσ. 241,2 εκατ. ευρώ) σε επιχορηγήσεις στα κράτη μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης φέτος και θα εκδώσει επιπλέον 10 δισεκατομμύρια γιουάν σε δάνεια σε μια διατραπεζική κοινοπραξία τα επόμενα τρία χρόνια, δήλωσε ο Σι τη Δευτέρα στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Πρέπει να κάνουμε την πίτα της συνεργασίας μεγαλύτερη και να αξιοποιήσουμε πλήρως το προνόμιο κάθε χώρας, ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε την ευθύνη μας για ειρήνη, σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία στην περιοχή», δήλωσε ο Σι σε παγκόσμιους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι , οι οποίοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι στην κινεζική πόλη-λιμάνι Τιαντζίν.

Η εκδήλωση συγκεντρώνει τους στενότερους διεθνείς συμμάχους του Xi και αποτελεί μια από τις ορόσημες διπλωματικές συνόδους κορυφής της περισσότερο από δεκαετούς διακυβέρνησής του. Έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων παγκόσμιων εντάσεων, καθώς οι δασμοί του Trump διαταράσσουν τις διεθνείς εμπορικές ροές και οι περιφερειακοί πόλεμοι συνεχίζουν να φουντώνουν.

Χωρίς να κατονομάσει καμία χώρα, ο Σι κάλεσε την ομάδα να «αντιταχθεί στη νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου, στην αντιπαράθεση μεταξύ των μπλοκ και στις πρακτικές εκφοβισμού» – μια ελαφρώς συγκαλυμμένη αναφορά σε αυτό που το Πεκίνο θεωρεί ως τακτικές βίας των ΗΠΑ στον εμπορικό πόλεμο.

Ο Σι ανακοίνωσε επίσης σχέδια για την εφαρμογή 100 «μικρών και όμορφων» έργων βιοπορισμού στα κράτη μέλη και την επέκταση των εκπαιδευτικών ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένου του διπλασιασμού των υποτροφιών που αφορούν συγκεκριμένα τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ηνωμένων Εθνών (SCO).

Η σύνθεση των παγκόσμιων ηγετών —στην οποία περιλαμβάνονται ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν , και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ— υποδηλώνει ότι υπάρχει δυνατότητα για νέα μέτωπα. Η σύνοδος κορυφής προσφέρει στον Πούτιν την ευκαιρία να συνομιλήσει απευθείας με τον Σι και τον Μόντι σχετικά με το αποτέλεσμα της συνάντησής του στην Αλάσκα με τον Τραμπ και την προοπτική επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε μια διμερή συνάντηση μεταξύ του Σι και του Μόντι την Κυριακή, οι δύο ηγέτες δεσμεύτηκαν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις και να ανακοινώσουν την επανέναρξη των απευθείας πτήσεων. Ο Μόντι πραγματοποιεί το πρώτο του ταξίδι στην Κίνα εδώ και επτά χρόνια, καθώς τόσο το Πεκίνο όσο και το Νέο Δελχί αντιμετωπίζουν υψηλούς δασμούς από την Ουάσινγκτον.

Αρχικά θεωρούμενο στη Δύση ως ανατολικό αντίβαρο στο ΝΑΤΟ, το μπλοκ του SCO έχει επεκταθεί προσθέτοντας νέα μέλη που είτε απέχουν πολύ από την αρχική του εστίαση στην Κεντρική Ασία είτε, όπως στην περίπτωση της Ινδίας και του Πακιστάν, εμπλέκονται τα ίδια σε συγκρούσεις.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας του Οργανισμού (ΣΣΟ) έχει σχεδόν διπλασιάσει τα μέλη του από την ίδρυσή του το 2001 από την Κίνα, τη Ρωσία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν. Αν ληφθούν υπόψη οι παρατηρητές και οι εταίροι διαλόγου, όπως η Μογγολία και η Σαουδική Αραβία, ο αριθμός αυτός επεκτείνεται σε 26 έθνη, με μια λίστα χωρών που επιδιώκουν πλήρη ένταξη, συμπεριλαμβανομένης της Μιανμάρ και της Τουρκίας.