Το ντίζελ στις ΗΠΑ χτύπησε «κόκκινο», πάνω από τα 6 δολάρια η μέση τιμή στο γαλόνι για πρώτη φορά

Η μέση εθνική τιμή του ντίζελ (πετρελαίου κίνησης) στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα 6 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά χθες, Πέμπτη (10.9.2026), σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης τιμών GasBuddy, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν και οι ουκρανικές επιθέσεις στα διυλιστήρια της Ρωσίας έχουν περιορίσει την προσφορά.

Το ντίζελ, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, τροφοδοτεί φορτηγά, τρένα, πλοία, μηχανολογικό εξοπλισμό και μέσα που διατηρούν σε κίνηση τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ενώ τροφοδοτεί και την δραστηριότητα του γεωργικού τομέα.

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Η τελευταία αύξηση του κόστους των καυσίμων ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις που έχουν ήδη επιβαρύνει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Αυτό, ειδικά στις ΗΠΑ δημιουργεί πονοκέφαλο στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες καθώς επιδιώκουν να υπερασπιστούν τις ελάχιστες πλειοψηφίες στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Το αργό πετρέλαιο είναι ο κρισιμότερος παράγοντας που επηρεάζει τις τιμές των καυσίμων και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου κινούνται πλέον πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Αυτό σημαίνει ότι οι κάθε μεταφορά με φορτηγό, κάθε παράδοση, κάθε δέμα, κάθε διαδρομή με τα ψώνια έγινε πιο ακριβή. Οι τιμές ρεκόρ του ντίζελ είναι πιθανό να αναζωπυρώσουν τον πληθωρισμό σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού.

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Οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν σχεδόν κατά 60% κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν. Η αγορά έχει πιεστεί περαιτέρω από την απαγόρευση εξαγωγής ντίζελ από τη Ρωσία, η οποία επιβλήθηκε καθώς πολλά διυλιστήρια παραμένουν αδρανή μετά από επανειλημμένες επιθέσεις από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι εξαγωγές καυσίμων είναι ένας ακόμη παράγοντας που περιόρισε περαιτέρω την παγκόσμια προσφορά ντίζελ και ώθησε τις τιμές υψηλότερα.

Ένα άλλο στοιχείο που προσθέτει ρεπορτάζ του Reuters αφορά τα αποθέματα ντίζελ στις ΗΠΑ που βρίσκονται 13% κάτω από τον πενταετή μέσο όρο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (Energy Information Administration), στα 106,3 εκατομμύρια βαρέλια.