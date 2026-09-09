Οι ΗΠΑ απαγορεύουν τις εισαγωγές μοτοσικλετών, γαλακτοκομικών προϊόντων και αλκοόλ από τον Καναδά

Οι HΠΑ απαγόρευσαν τις εισαγωγές από τον Καναδά μιας μεγάλης γκάμας καναδικών αλκοολούχων ποτών, μοτοσικλετών και γαλακτοκομικών προϊόντων κλιμακώνοντας απότομα μια ήδη έντονη εμπορική διαμάχη με ανταλλαγή δασμών.

Οι απαγορεύσεις εισαγωγών, οι οποίες τίθενται σε ισχύ στις 29 Σεπτεμβρίου και δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου, ήρθαν μετά την έναρξη ισχύος των αντίποινων δασμών του Καναδά σε αμερικανικά προϊόντα μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

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Αυτοί οι καναδικοί δασμοί ακολούθησαν τους δασμούς 50% που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων τον περασμένο μήνα, μετά την κατάρρευση αρκετών γύρων διαπραγματεύσεων.

Η κατάρρευση έχει διευρύνει το ρήγμα μεταξύ των δύο πλευρών που έχουν κατηγορήσει η μία την άλλη για τις αποτυχημένες συνομιλίες. «Έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να αλλάξουμε πορεία και να ευημερήσουμε», δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός Μάρκ Κάρνεϊ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube.

Οι απαγορεύσεις των ΗΠΑ φαίνεται να καλύπτουν τα περισσότερα αλκοολούχα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της μπύρας και διαφόρων τύπων κρασιού, του ουίσκι, του μπέρμπον, του ρούμι, της βότκας, του βερμούτ, της τεκίλας, του μεσκάλ και του μπράντι. Η απαγόρευση των γαλακτοκομικών προϊόντων καλύπτει την πρωτεΐνη ορού γάλακτος, την ιμβερτοποιημένη μελάσα, τη μελάσα από ζαχαροκάλαμο και τη μη αλκοολούχα μπύρα, σύμφωνα με ανακοινώσεις στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου.

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Εκτός από τις απαγορεύσεις εισαγωγής, διάφορα τυροκομικά προϊόντα προστέθηκαν σε έναν κατάλογο προϊόντων που υπόκεινται σε δασμό 50%, αλλά δεν απαγορεύτηκαν εντελώς. Στη λίστα προστέθηκαν επίσης ορισμένα προϊόντα από χαρτί, αλουμίνιο, ξύλο, έπιπλα, φωτιστικά και άλλα.

Τα αντίποινα του Καναδά

Τα αντίποινα της Οτάβα, τα οποία με τη σειρά τους προκάλεσαν την κίνηση της Ουάσινγκτον το βράδυ της Τρίτης (8.9.2026), είχαν σχεδιαστεί για να ασκήσουν οικονομική και πολιτική πίεση στην Ουάσινγκτον, δήλωσαν Καναδοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Αυτοί οι αντιδασμοί καλύπτουν αμερικανικά αγαθά αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων, με δασμούς που κυμαίνονται από 15% έως 50% σε προϊόντα από χάλυβα και έπιπλα έως ρούχα και ηλεκτρονικά είδη, και αναμένεται να πλήξουν τομείς σε ορισμένες ανταγωνιστικές πολιτείες όπως το Μίσιγκαν και το Οχάιο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.