Ο Τραμπ προτείνει τον Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed

Τον Κέβιν Γουόρς (Kevin Warsh) πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά.

Μέσω truth social ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι προτείνει για την ηγεσία της Fed τον Κέβιν Γουόρς που υπηρετεί επί του παρόντος ως Διακεκριμένος Επισκέπτης Ερευνητής Οικονομικών της Οικογένειας Shepard στο Ίδρυμα Hoover και ως Λέκτορας στη Μεταπτυχιακή Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Stanford. Είναι Εταίρος του Stanley Druckenmiller στην Duquesne Family Office LLC.

Όπως αναφέρει το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου ο Κέβιν έχει διεξάγει εκτεταμένη έρευνα στον τομέα των Οικονομικών και των Χρηματοοικονομικών και εξέδωσε ανεξάρτητη έκθεση προς την Τράπεζα της Αγγλίας προτείνοντας μεταρρυθμίσεις στην άσκηση Νομισματικής Πολιτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι προτείνω τον Κέβιν Γουόρς για την θέση του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. Ο Κέβιν είναι επί του παρόντος διακεκριμένος επισκέπτης ερευνητής οικονομικών στο Hoover Institution και λέκτορας στο Stanford Graduate School of Business. Είναι εταίρος του Stanley Druckenmiller στο Duquesne Family Office LLC. Ο Κέβιν είναι κάτοχος πτυχίου A.B. από το Πανεπιστήμιο Stanford και J.D. από τη Νομική Σχολή του Harvard. Έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένη έρευνα στον τομέα της Οικονομίας και των Χρηματοοικονομικών. Ο Κέβιν εξέδωσε μια Ανεξάρτητη Έκθεση προς την Τράπεζα της Αγγλίας, στην οποία προτείνει μεταρρυθμίσεις στη διεξαγωγή της Νομισματικής Πολιτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Κοινοβούλιο υιοθέτησε τις συστάσεις της Έκθεσης. Ο Κέβιν Γουόρς έγινε ο νεότερος κυβερνήτης της Fed, σε ηλικία 35 ετών, και διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού Συστήματος από το 2006 έως το 2011, ως εκπρόσωπος της Federal Reserve στην Ομάδα των Είκοσι (G-20) και ως απεσταλμένος του Διοικητικού Συμβουλίου στις αναδυόμενες και προηγμένες οικονομίες της Ασίας. Επιπλέον, ήταν διοικητικός κυβερνήτης, διαχειριζόμενος και εποπτεύοντας τις λειτουργίες, το προσωπικό και τις οικονομικές επιδόσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν από το διορισμό του στο Διοικητικό Συμβούλιο, από το 2002 έως το 2006, ο Κέβιν διετέλεσε Ειδικός Βοηθός του Προέδρου για την Οικονομική Πολιτική και Εκτελεστικός Γραμματέας του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου. Προηγουμένως, ο Κέβιν ήταν μέλος του Τμήματος Συγχωνεύσεων και Εξαγορών της Morgan Stanley & Co. στη Νέα Υόρκη, όπου διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής. Γνωρίζω τον Κέβιν εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους ΜΕΓΑΛΟΥΣ προέδρους της Fed, ίσως ο καλύτερος. Πάνω απ’ όλα, είναι «κεντρικός ηθοποιός» και δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Συγχαρητήρια, Κέβιν! ΠΡΟΕΔΡΟΣ DONALD J. TRUMP», γράφει χαρακτηριστικά ο Τραμπ στη δημοσίευσή του.

Ο Κέβιν Γουόρς έγινε ο νεότερος Διοικητής της Fed, στα 35 του, έχοντας διατελέσει διοικητής της Fed από το 2006 έως το 2011, ως Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στην Ομάδα των G-20 και ως Απεσταλμένος του Συμβουλίου στις Αναδυόμενες και Προηγμένες Οικονομίες της Ασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του απερχόμενου επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ ολοκληρώνεται τον Μάιο ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί πως σκεφτόταν να αναθέσει τον ρόλο στον σύμβουλό του για οικονομικά θέματα εξηγώντας πως χρειάζεται το ταλέντο του, ειδικά για να υπερασπίζεται τις πολιτικές του στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα.