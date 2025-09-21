Διεθνή

Ο Τραμπ συνεχίζει να πιέζει την Ευρώπη να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να αυξήσει την οικονομική πίεση στη Μόσχα αλλά όχι όταν οι άνθρωποι για τους οποίους αγωνίζεται αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Φωτογραφία Kevin Lamarque

Την έκκλησή του προς τις ευρωπαϊκές χώρες να «σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο» από τη Ρωσία επανέλαβε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ένα αίτημα που έχει συνδέσει με την περαιτέρω πίεση των ΗΠΑ στον Βλαντιμίρ Πούτιν για να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, ο Ντοναλντ Τραμπ επιπλήττει τις ευρωπαϊκές χώρες για τις αγορές ενέργειας από τη Ρωσία. Την Πέμπτη (18.9.25), μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να αυξήσει την οικονομική πίεση στη Μόσχα αλλά όχι όταν οι άνθρωποι για τους οποίους αγωνίζεται αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ενώ οι άμεσες αγορές ρωσικού πετρελαίου από τα περισσότερα ευρωπαϊκά έθνη σταμάτησαν μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, ένας μικρός όγκος συνεχίζει να ρέει προς την Ουγγαρία και άλλες ηπειρωτικές χώρες στα ανατολικά. Τα ευρωπαϊκά έθνη εισάγουν επίσης ντίζελ από την Ινδία και την Τουρκία, όπου το ρωσικό πετρέλαιο διυλίζεται και μετατρέπεται σε καύσιμο.

Ο Τραμπ πρότεινε στον Ματ Γουίτακερ , πρεσβευτή των ΗΠΑ στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου, να αυξήσει την πίεση στην Ευρώπη.

«Πρέπει να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία, Ματ», είπε, απευθυνόμενος στον Γουίτακερ στο ακροατήριο. «Ο Ματ δεν θα το αφήσει να συμβεί για πολύ ακόμα».

Χωρίς να διαφαίνεται τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ επανέλαβε την απογοήτευσή του για τον Ρώσο ηγέτη, λέγοντας ότι είναι «πολύ απογοητευμένος από τον Πρόεδρο Πούτιν».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα σταματούσε αν οι τιμές του πετρελαίου συμπιεστούν «λίγο περισσότερο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Η ΕΕ προωθεί το σχέδιο για τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας καθώς αυξάνονται οι ανάγκες χρηματοδότησης της Ουκρανίας
Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι «Tα κράτη μέλη το βλέπουν ως μια πιθανή πορεία προς τα εμπρός και πρέπει να τα προετοιμάσουμε όλα σχετικά γρήγορα»
Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γερμανία: Η χαλάρωση του φρένου χρέους για την άμυνα επιβάλλει περικοπές στις δαπάνες υγείας – Ωμή σύσταση της Bundesbank
«Aκόμα και χωρίς νέες επιβαρύνσεις, ο προϋπολογισμός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης απαιτεί ήδη σημαντική εξυγίανση από το 2027 και μετά, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του χαλαρού φρένου χρέους», αναφέρει η Bundesbank
O Γερμανός καγκελάριος Μερτς 2
Αύξηση 12,5% στα έσοδα από τον ελληνικό τουρισμό και άνοδος στις αφίξεις – Αισιοδοξία για τον Σεπτέμβριο
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας προκύπτει ότι τα έσοδα από τον τουρισμό στη χώρα μας κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου αυξήθηκαν κατά 12,5%, φτάνοντας τα 12,1 δισ. ευρώ
Όψη της Σαντορίνης από ψηλά
Ο Σι πιέζει τον Τραμπ να μην επιβάλει περιορισμούς στο εμπόριο
Το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων χαρακτήρισε τις συνομιλίες ως θετικές και ρεαλιστικές και ανέφερε πως ο Σι ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο θα μπορούσαν να χειριστούν τα ζητήματα που προκύπτουν μεταξύ των χωρών προς όφελος και των δύο
Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ
ECOFIN: Στο τραπέζι νέα αλλαγή του Συμφώνου Σταθερότητας με απεριόριστη αύξηση των επενδύσεων και μακρύτερο ορίζοντα μείωσης του χρέους
Στην ατζεντα της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών σήμερα και αύριο θα βρεθεί μελέτη του think tank Bruegel η οποία προτείνει μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας
Macro detail of euro currency money banknote: 20 euro
Newsit logo
Newsit logo