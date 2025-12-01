Οι Ευρωπαίοι υπολογίζουν το τεράστιο κόστος των ελέγχων της Κίνας σε κρίσιμα αγαθά

Σε επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας των ευρωπαϊκών εταιρειών έχουν οδηγήσει οι κινεζικοί έλεγχοι εξαγωγών καθώς συσσωρεύουν πρόσθετο κόστος που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ (290 εκατ. δολάρια) στην περίπτωση μίας εταιρείας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η δημοσκόπηση, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (1.12.25) από το Εμπορικό Επιμελητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα, διαπίστωσε επίσης ότι ένας άλλος ερωτηθείς εκτίμησε ότι οι περιορισμοί θα οδηγήσουν σε πρόσθετο κόστος ισοδύναμο με περίπου το 20% των ακαθάριστων παγκόσμιων εσόδων της χώρας για το 2025. Περίπου το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών εταιρειών στη χώρα δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να απομακρύνουν τις προμήθειές τους από την Κίνα ως αποτέλεσμα των πολιτικών, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη από τις 6 έως τις 24 Νοεμβρίου.

Ο απολογισμός αποκαλύπτει πόσο ευάλωτες έχουν γίνει οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις διαταραχές στη ροή κρίσιμων πρώτων υλών και τεχνολογίας από την Κίνα. Υπογραμμίζει επίσης το κόστος των περιορισμών της Κίνας σε πόρους όπως οι σπάνιες γαίες, τους οποίους επέβαλε σε αντίποινα για τους δασμούς και άλλους περιορισμούς κατά τη διάρκεια του εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ.

Η Κίνα κατέχει σχεδόν τα μισά από τα αποθέματα σπάνιων γαιών του πλανήτη

Ενώ η Κίνα ανέστειλε προσωρινά τους ευρείς νέους περιορισμούς για τον περιορισμό των εξαγωγών, ακόμη και σε ελάχιστες ποσότητες ορισμένων σπάνιων γαιών, στο πλαίσιο της εμπορικής της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ, και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται τους όρους για τις γενικές άδειες. Έχουν ήδη χάσει τον στόχο να ολοκληρώσουν αυτές τις συνομιλίες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών.

«Η εισαγωγή ενός γενικού μηχανισμού αδειοδότησης στο εγγύς μέλλον θα παρείχε την απαραίτητη σταθερότητα και προβλεψιμότητα και θα μπορούσε να θέσει ένα όριο στην επιδείνωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης που προκαλείται από αυτούς τους ελέγχους εξαγωγών», δήλωσε ο Stefan Bernhart, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Επιμελητηρίου.

Ενώ οι περιορισμοί στις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά είναι οι πιο σημαντικοί από τους ελέγχους εξαγωγών του Πεκίνου, η Κίνα περιορίζει επίσης τη μεταφορά ευαίσθητων δεδομένων εκτός των συνόρων της, καθώς και τις εξαγωγές ορισμένων τύπων τσιπ.

Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος αγοραστής των εξαγωγών μαγνητών σπάνιων γαιών της Κίνας. Ενώ οι όγκοι με προορισμό τις ΗΠΑ ανέκαμψαν τον Οκτώβριο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο, οι αποστολές προς τη Γερμανία μειώθηκαν για δεύτερο μήνα, αφού σημείωσαν ρεκόρ τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των κινεζικών τελωνείων που δημοσιεύθηκαν.

Τα ευρήματα σχετικά με τα σχέδια των εταιρειών να εκτρέψουν τις προμήθειές τους από την Κίνα δεν διευκρίνισαν πού ή πώς θα το επιτύγχαναν αυτό, δεδομένου του στενού ελέγχου του Πεκίνου στην εξόρυξη και την επεξεργασία σπάνιων γαιών.

Περίπου το 11% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν ανησυχίες σχετικά με τις απαιτήσεις αποκάλυψης πληροφοριών, τις οποίες θεωρούν ότι περιλαμβάνουν ευαίσθητη πνευματική ιδιοκτησία ως μέρος των αιτήσεών τους, σύμφωνα με το επιμελητήριο.

Η έκθεση σημείωσε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που επιτρέπει στις εταιρείες να καταχωρούν αιτήματα για άδειες εξαγωγής, να παρακολουθούν τον εκτελωνισμό και να αναφέρουν τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ωστόσο, μόνο 18 ερωτηθέντες ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν το εργαλείο, ανέφερε.

Συνολικά 131 μέλη του επιμελητηρίου συμμετείχαν στην έρευνα, με 75 ερωτηθέντες να δηλώνουν ότι επηρεάστηκαν από τους κινεζικούς ελέγχους στις εξαγωγές.