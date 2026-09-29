Διεθνή

Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τον εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά – Σε ποιά προϊόντα απαγορεύουν τις εισαγωγές

Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει το μέτρο αυτό στις 8 Σεπτεμβρίου, αφού ο Καναδάς επέβαλε επιπλέον δασμούς
A selection of imported European dairy products is displayed in a store fridge as Canadian consumers double down on efforts to buy Canadian goods and boycott U.S. products, at a supermarket in Toronto, Ontario, Canada, September 8, 2026. Picture taken with a mobile phone.
REUTERS / Arlyn McAdorey
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Οι ΗΠΑ έκαναν ένα ακόμη βήμα στην εμπορική τους διαμάχη με τον Καναδά, καθώς από σήμερα (29.9.2026) απαγορεύεται η εισαγωγή ορισμένων προϊόντων στη χώρα.

Το εμπάργκο στα προϊόντα από τον Καναδά τέθηκε σε ισχύ στις 00:01 (τοπική ώρα, 07:01 ώρα Ελλάδας) και αφορά όλα τα αλκοολούχα ποτά, τον ορό γάλακτος (ή πρωτεΐνη ορού γάλακτος), μια ιδιαίτερα δημοφιλή πρωτεΐνη που προέρχεται από την επεξεργασία του γάλακτος, αλλά και τις μοτοσικλέτες με κινητήρες άνω των 800 κυβικών εκατοστών, οι εισαγωγές των οποίων θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν τις αμερικανικές Harley Davidson.

Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει το μέτρο αυτό στις 8 Σεπτεμβρίου, αφού ο Καναδάς επέβαλε επιπλέον δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα σε απάντηση στους δασμούς που υιοθέτησε η Ουάσινγκτον εις βάρος καναδικών εισαγωγών.

«Θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία μαζί μας. Μας παίρνουν τηλέφωνο συνεχώς. Το πρόβλημα είναι ότι συμπεριφέρθηκαν πολύ άδικα στις ΗΠΑ», κατήγγειλε χθες, Δευτέρα (29.9.2026), ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο αναφερόμενος στον Καναδά.

«Είναι μια από τις χειρότερες χώρες του κόσμου. Τα πάμε καλά με την Κίνα, τα πάμε καλά με τους ανθρώπους και καταλήγουμε σε καλές συμφωνίες. Όμως ο Καναδάς αποδείχθηκε πραγματικά πολύ δύσκολος στις διαπραγματεύσεις καθώς επιβάλλει στους αγρότες μας δασμούς ύψους 400% και περισσότερο. Μας εκμεταλλεύονται. Νιώθουν ότι τους χρωστάμε», πρόσθεσε.

Στις 8 Σεπτεμβρίου η αμερικανική κυβέρνηση είχε αυξήσει τους δασμούς που επιβάλλει σε μια σειρά καναδικών εισαγόμενων προϊόντων, μεταξύ των οποίων τα τυριά.

Για να αιτιολογήσει την απαγόρευση που επιβλήθηκε στα καναδικά εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά ο Τραμπ αναφέρθηκε στο μποϊκοτάζ εις βάρος των αμερικανικών αλκοολούχων ποτών στον Καναδά.

Οι Καναδοί επέλεξαν αυτόν τον τρόπο για να διαμαρτυρηθούν για τους νέους αμερικανικούς δασμούς, αλλά και για τις παροτρύνσεις του Αμερικανού προέδρου να γίνει η χώρα τους η 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Από πέρυσι τα αμερικανικά αλκοολούχα ποτά και τα κρασιά έχουν εξαφανιστεί από τα ράφια των περισσότερων καναδικών επαρχιών.

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