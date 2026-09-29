Διεθνή

Οι ιταλικές εταιρείες βάζουν πλαφόν στις τιμές των καυσίμων – Μετά τις Εni και Italiana Petroli μπαίνει στον χορό και η Q8 Italia

Η ιταλική κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει τις προσωρινές μειώσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης καυσίμων, δαπανώντας περίπου 2,8 δισ. ευρώ
OSTUNI, ITALY - May 11, 2025: The banner of Q8 gas station with prices of gasoline and diesel fuel displayed on highway
Φωτογραφία iStock
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης σχεδιάζει να θεσπίσει και η Q8 Italia, έπειτα από την απόφαση των πετρελαϊκών εταιρειών Εni και Italiana Petroli που έχουν ήδη συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων με πλαφόν.

Πιο συγκεκριμένα, από χθες (28.9.2029) τέθηκε σε εφαρμογή το πλαφόν που υιοθέτησε η εταιρεία Εni για μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης με στόχο η τιμή της αμόλυβδης να μην ξεπερνάει τα 1,99 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης τα 2,19 ευρώ.

Πρόκειται για «έκπτωση» η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από σήμερα (29.9.2026) και στα πρατήρια βενζίνης της εταιρείας Italiana Petroli. Η εν λόγω μείωση τιμής αγγίζει τα 17 λεπτά ανά λίτρο και αποτελεί μια επιπλέον αντίδραση της ιταλικής κυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση.

Το πλαφόν στις τιμές ντίζελ και αμόλυβδης στα πρατήρια της Q8 Italia πρόκειται να εφαρμοστεί για διάστημα τριάντα ημέρων, αρχίζοντας από την 1η Οκτωβρίου. Μέσα σε αυτό το μήνα θα φανεί η απόδοση του μέτρου και ο βαθμός στον οποίο θα προσφέρει ανακούφιση στους καταναλωτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιταλική κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει τις προσωρινές μειώσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης καυσίμων, δαπανώντας περίπου 2,8 δισ. ευρώ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
210
190
132
124
113
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Το TikTok θα καταβάλει 100 εκατ. δολάρια για την ασφάλεια των ανηλίκων – Περιορίζεται η χρήση του για έφηβους
Το TikTok κατηγορούνταν για αναποτελεσματικά μέτρα προστασίας των ανηλίκων, προκειμένου η εφαρμογή να χαρακτηρίζεται κατάλληλη για εφήβους στα ηλεκτρονικά καταστήματα εφαρμογών
REUTERS
Newsit logo
Newsit logo