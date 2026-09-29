O Tραμπ παραθέτει γεύμα σε CEOs κολοσσών του ΑΙ, από Meta και Google μέχρι OpenAI και Anthropic και εγκαινιάζει America.gov

Οι επικεφαλής των μεγάλων εταιρειών της τεχνητής νοημοσύνης έχουν σήμερα ραντεβού στον Λευκό Οίκο για να συναντήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ καθώς και τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον και να συνομιλήσουν κυρίως για την εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης, ένα θέμα που διχάζει στους κόλπους της προεδρικής πλειοψηφίας.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ (Meta), ο Σούνταρ Πιτσάι (Google) και ο πρόεδρος της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν θα βρίσκονται μεταξύ των κορυφαίων στελεχών που έχει προσκαλέσει ο Τραμπ ενώ έχει επιβεβαιωθεί επίσης η συμμετοχή του Ντάριο Αμοντέι (Anthropic), του Τζένσεν Χουάνγκ (Nvidia) και του Άλεξ Καρπ (Palantir).

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Πρόκειται για στελέχη από έξι κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας που αναμένεται να παραστούν σε γεύμα με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη στον Λευκό Οίκο.

Ο Έλον Μασκ αναμένεται επίσης στην Ουάσινγκτον, όπου πρόκειται να συμμετάσχει σήμερα στα εγκαίνια ενός νέου ιστότοπου που συγκεντρώνει, με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, τις διάφορες υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Στο μενού είναι η εποπτεία

Στο μενού της συνάντησης βρίσκεται κυρίως η εποπτεία, όπως δήλωσε ο Μάικ Τζόνσον στον τηλεοπτικό σταθμό Fox Business, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει μέχρι τώρα επισήμως κάθε ιδέα για κανονιστικές ρυθμίσεις.

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Αν και ο Τζόνσον δηλώνει αντίθετος στην επιβολή «αυστηρών ορίων» ή ενός «μορατόριουμ» στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, είναι θετικός σε «λίγη πλαισίωση» εκ μέρους του Κογκρέσου.

Η σειρά από περιστατικά που αναφέρθηκαν τους τελευταίους μήνες από τις OpenAI, Antropic, Google ή Meta έδωσε νέα τροφή στη συζήτηση για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, σε σημείο να γίνει θέμα της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση, που δημοσιοποιήθηκε από το CNN και πραγματοποιήθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου, 82% των Αμερικανών δηλώνουν ανήσυχοι για το ρυθμό ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Στελέχη της ΑΙ ζητούν επιβράδυνση της ανάπτυξης

Ας σημειωθεί ότι κορυφαία στελέχη σε εργαστήρια Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν ζητήσει επιβράδυνση στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, λόγω ανησυχιών ότι δεν είναι σε θέση να μετριάσουν τους κρίσιμους κινδύνους που θέτει η ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογία.

Σημειώνεται ότι ο Αμοντέι δείπνησε με τον Τραμπ αυτή την Κυριακή. Άλλα στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, του Χουάνγκ και του Πιτσάι, παρευρέθηκαν σε επίσημο δείπνο προς τιμήν του Κινέζικου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ την περασμένη εβδομάδα.

Εγκαίνια του America.gov

Το Εθνικό Στούντιο Σχεδιασμού διοργανώνει επίσης ξεχωριστή εκδήλωση σήμερα για την έναρξη του America.gov, ενός νέου κυβερνητικού ιστότοπου με τεχνητή νοημοσύνη, που αποσκοπεί στην ενοποίηση υπηρεσιών και πληροφοριών από τους ιστότοπους όλων των φορέων.

Ο Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Χουάνγκ και ο Έλον Μασκ, στέλεχος των SpaceX και Tesla, θα παραστούν στην εκδήλωση.