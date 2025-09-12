Οι οικονομικές ανησυχίες αυξάνονται για τους ενοικιαστές της Βρετανίας, δείχνει έρευνα του Bloomberg

Οι ενοικιαστές ακινήτων της Βρετανίας νιώθουν ανασφαλείς, την ίδια στιγμή που η εμπιστοσύνη των νοικοκυριών δείχνει δειλά σημάδια ανάκαμψης, σύμφωνα με έκθεση της Bloomberg Intelligence που υπογραμμίζει το οικονομικό χάσμα που δημιουργεί η διπλή αγορά κατοικιών της Βρετανίας.

Μια έρευνα της BI που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο διαπίστωσε ότι οι ενοικιαστές της Βρετανίας αποτελούσαν την πλειονότητα όσων δήλωναν ότι ανησυχούσαν πολύ για τα οικονομικά τους — ένα δυσανάλογο ποσοστό, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/3 των νοικοκυριών του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι ενοικιαστές ακινήτων ήταν πιο ανήσυχοι από ό,τι πριν από ένα χρόνο, ενώ οι ιδιοκτήτες ακινήτων ήταν λιγότερο ανήσυχοι.

«Οι ενοικιαστές τείνουν να είναι λιγότερο ανθεκτικοί στο οικονομικό άγχος από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, και το χάσμα εμπιστοσύνης διευρύνθηκε», έγραψαν οι συντάκτες της έρευνας.

Τα ευρήματα προστίθενται στα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι φτωχότεροι υφίστανται τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από την τελευταία αύξηση του πληθωρισμού. Τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα — τα οποία είναι πιο πιθανό να νοικιάζουν παρά να αγοράζουν σπίτι με υποθήκη — αντιμετωπίζουν όχι μόνο την ραγδαία αύξηση του κόστους στέγασης, αλλά και τις υψηλότερες τιμές των τροφίμων, της ενέργειας και άλλων βασικών αγαθών. Αντίθετα, πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων επωφελούνται από τις μειώσεις των επιτοκίων της Τράπεζας της Αγγλίας.

Αυτό υπογραμμίζει την πρόκληση που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση των Εργατικών του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να εκπληρώσει την υπόσχεσή της για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Δεν διαφαίνεται καμία ανακούφιση για τους ενοικιαστές, οι οποίοι έχουν δει τα ενοίκια να εκτοξεύονται κατά 30% κατά μέσο όρο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Τώρα, πολλοί ιδιοκτήτες πωλούν τα ακίνητά τους ως αντίδραση στους αυστηρότερους κανονισμούς, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο αριθμός των διαθέσιμων κατοικιών. Υπάρχουν επίσης εικασίες ότι η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς θα στοχεύσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων στον προϋπολογισμό της 26ης Νοεμβρίου, υποβάλλοντας τα έσοδα από ενοίκια σε φόρο κοινωνικής ασφάλισης.

«Η επιβράδυνση της αύξησης των ενοικίων τους τελευταίους μήνες θα μπορούσε να είναι χρήσιμη, αν και μια πιθανή αυστηρή φορολογική πολιτική για τα έσοδα από ενοίκια θα μπορούσε να προκαλέσει ένα νέο κύμα αυξήσεων», έγραψαν οι αναλυτές.

Η αδύναμη εμπιστοσύνη των νοικοκυριών έχει επιβαρύνει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου τα τελευταία χρόνια, καθώς οι καταναλωτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Κατά μέσο όρο, η BI διαπίστωσε ότι οι οικονομικές πιέσεις μειώνονται. Το 26% των Βρετανών δήλωσαν ότι ανησυχούν για τα οικονομικά τους, σημειώνοντας μείωση τριών μονάδων σε σχέση με τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε σε 1.000 άτομα ηλικίας 25 ετών και άνω.