Ολοκληρώθηκε η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς

Ολοκληρώθηκε η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαικής Ένωσης (ΕΕ) με θέμα την ανταγωνιστικότητα και την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς, που πραγματοποιήθηκε σήμερα (12.2.2026) στο κάστρο Alden Biesen στο Βέλγιο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση του Αντόνιο Κόστα στα social media, σχετικά με την άτυπη Σύνοδο Κορυφής, οι ηγέτες της ΕΕ είναι ενωμένοι ως προς την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης του δυναμισμού της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην Ευρώπη.

 

Ο Αντόνιο Κόστα ευχαρίστησε τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι για τη συμβολή του στη συζήτηση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε θέματα ενέργειας, κεφαλαιαγορών και στρατηγικών βιομηχανιών, καθώς και τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα, για την «οπτική» του σχετικά με το μέλλον της Ενιαίας Αγοράς.

