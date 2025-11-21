Ουκρανία: Οι ΗΠΑ διεκδικούν μερίδιο από τις επενδύσεις με «όχημα» την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών assets από την ΕΕ

Στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και σε κοινά έργα με τις ΗΠΑ προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου, το σχέδιο αυτό των ΗΠΑ προβλέπει πως η Ουκρανία θα αποκηρύξει την ένταξη στο ΝΑΤΟ στο ίδιο το σύνταγμά της. Στις νότιες περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα, η τρέχουσα γραμμή του μετώπου ορίζεται ως η διαχωριστική γραμμή. Ο ρωσικός στρατός αποσύρεται από τα προγεφυρώματα που κατέχει σήμερα στις περιοχές Χάρκοβο και Σούμι.

Η Ρωσία παραιτείται από οποιεσδήποτε περαιτέρω εδαφικές διεκδικήσεις. Τα εδαφικά ζητήματα πρέπει να επιλυθούν ειρηνικά. Διαφορετικά, όλες οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι άκυρες. Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια τίθεται υπό τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται εκεί κατανέμεται εξίσου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας – Αποκατάσταση της Ρωσίας

Ιδρύεται ένα διεθνές ταμείο για την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη των ουκρανικών υποδομών. Οι ΗΠΑ παρέχουν ιδιαίτερη βοήθεια στην επέκταση της ουκρανικής βιομηχανίας φυσικού αερίου. 100 δισεκατομμύρια δολάρια από κατασχεμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία διατίθενται σε προσπάθειες ανοικοδόμησης και επενδύσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ λαμβάνουν το 50% τυχόν πιθανών κερδών.

Η ΕΕ συνεισφέρει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην ανοικοδόμηση και αποδεσμεύει κατασχεμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Τα υπόλοιπα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία πρόκειται να επενδυθούν σε κοινά έργα με τις ΗΠΑ, ως κίνητρο για την αποφυγή αναζωπύρωσης της σύγκρουσης.

Η Ρωσία θα επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία και θα κληθεί να επανενταχθεί στην ομάδα των κορυφαίων βιομηχανικών χωρών μετά τον προσωρινό αποκλεισμό της – αποκαθιστώντας έτσι την G7 στην G8. Θα συναφθεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία οικονομικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, η οποία θα περιλαμβάνει ενεργειακά ζητήματα και την εκμετάλλευση σπάνιων γαιών στην Αρκτική.