Ουκρανία: Πάνω από 221 δισ. ευρώ η ευρωπαϊκή στήριξη από το 2022 – Τι έχει δώσει η Ελλάδα

Τη στιγμή που η Ουκρανία αναζητά ακόμη 52,6 δισ. δολάρια σε διεθνή χρηματοδότηση για το 2027, το ύψος της ευρωπαϊκής στήριξης προς τη χώρα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής έχει ξεπεράσει τα 221,2 δισ. ευρώ από την έναρξη του πολέμου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, το ποσό αυτό αφορά συνολικά την ΕΕ και τα 27 κράτη – μέλη και περιλαμβάνει οικονομική, χρηματοδοτική, στρατιωτική και ανθρωπιστική στήριξη, αλλά και κονδύλια για την κάλυψη των αναγκών Ουκρανών προσφύγων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Η Ελλάδα έχει διαθέσει 170 εκατ. ευρώ σε διμερή στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ενώ έχει προσφέρει ακόμη περίπου 9 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με στοιχεία του Kiel Institute που επικαλείται το Al Jazeera. Παράλληλα, η χώρα έχει συμμετάσχει στη συνολική ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη στήριξη της Ουκρανίας, μέσω των κοινών χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ.

Η ελληνική συμβολή εντάσσεται σε ένα πολύ μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο χρηματοδότησης της Ουκρανίας, Το ποσό των 221,2 δισ. ευρώ περιλαμβάνει οικονομική, χρηματοδοτική, στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και κονδύλια που έχουν διατεθεί στα κράτη-μέλη για τη φιλοξενία και τη στήριξη των Ουκρανών προσφύγων.

Πού έχουν κατευθυνθεί τα 221,2 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου 107 δισ. ευρώ έχουν δοθεί ή εγγυηθεί μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, ενώ 77,9 δισ. ευρώ αφορούν στρατιωτική βοήθεια. Έως 17 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί στα κράτη-μέλη για την κάλυψη αναγκών που συνδέονται με τους Ουκρανούς στην ΕΕ, ενώ 15,5 δισ. ευρώ αφορούν πρόσθετη στήριξη από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Άλλα 3,8 δισ. ευρώ προέρχονται από έσοδα των ακινητοποιημένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων.

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Σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής βοήθειας προς την Ουκρανία διοχετεύεται μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων. Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ ανέρχεται συνολικά σε 43,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2022-2026, με τη μορφή δανείων και επιχορηγήσεων.

Παράλληλα, το Ukraine Facility (αποτελεί βασικό πολυετές χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της Ουκρανίας για την περίοδο 2024–2027), συνολικού ύψους έως 50 δισ. ευρώπροβλέπει έως 50 δισ. ευρώ για την περίοδο 2024-2027, προκειμένου να στηριχθούν η λειτουργία της ουκρανικής οικονομίας, η ανάκαμψη και η ανοικοδόμηση της χώρας. Μέχρι τον Ιούνιο του 2026 είχαν ήδη κινητοποιηθεί περισσότερα από 29,5 δισ. ευρώ μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού.

Για την περίοδο 2026-2027 προστέθηκε και το Ukraine Support Loan, συνολικού ύψους 90 δισ. ευρώ. Περίπου 60 δισ. ευρώ προορίζονται για αμυντικές ανάγκες και επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας, ενώ 30 δισ. ευρώ αφορούν τη γενικότερη δημοσιονομική και οικονομική στήριξη της χώρας.

Η χρηματοδότηση συνεχίζεται και μέσα στον Σεπτέμβριο. Όπως μετέδωσε το Reuters, η Ουκρανία έλαβε στις 18 Σεπτεμβρίου νέα δόση 3,3 δισ. ευρώ από την ΕΕ, με τα χρήματα να κατευθύνονται στην προμήθεια πυραύλων και drones.

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Kiel Institute

Το Kiel Institute, μέσω του Ukraine Support Tracker, καταγράφει συστηματικά την οικονομική, ανθρωπιστική και στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και στην τελευταία του επικαιροποίηση, το Ινστιτούτο κατέγραψε σχεδόν 11 δισ. ευρώ νέων ευρωπαϊκών allocations μόνο τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2026.

Από αυτά, περίπου 4,3 δισ. ευρώ αφορούσαν στρατιωτική βοήθεια, ενώ 6,7 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε οικονομική και ανθρωπιστική στήριξη. Το μεγαλύτερο μέρος της νέας χρηματοδότησης συνδέθηκε με τα ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης της Ουκρανίας.

Σημειώνεται πως η τελευταία επικαιροποίηση του Ukraine Support Tracker δημοσιεύτηκε στις 13 Αυγούστου και καλύπτει τις ενισχύσεις έως και τον Ιούνιο του 2026

Η ελληνική συμμετοχή

Σε ό,τι αφορά ειδικά την Ελλάδα, τα στοιχεία του Kiel Institute που επικαλείται το Al Jazeera καταγράφουν 170 εκατ. ευρώ διμερούς στρατιωτικής βοήθειας και περίπου 9 εκατ. ευρώ ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Παράλληλα, καταγράφονται περίπου 1,14 δισ. ευρώ στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης μέσω ευρωπαϊκών θεσμών. Το ποσό αυτό δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως χρήματα που μεταφέρθηκαν απευθείας από τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό στην Ουκρανία, αλλά ως η ελληνική συμμετοχή στη στήριξη που διοχετεύεται μέσω των ευρωπαϊκών μηχανισμών.

Η Ελλάδα έχει συμμετάσχει σε ευρύτερες πρωτοβουλίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για την ενίσχυση της Ουκρανίας, καθώς σύμφωνα με το Al Jazeera, ελληνικές επιχειρήσεις έχουν παράλληλα εμπλακεί σε έργα που συνδέονται με την ανοικοδόμηση της χώρας, μεταξύ άλλων στην αποκατάσταση ενεργειακών υποδομών που υπέστησαν ζημιές από τον πόλεμο.

Τα 52,6 δισ. δολάρια

Παρά τα ποσά που έχουν ήδη κινητοποιηθεί, οι ανάγκες της Ουκρανίας παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές. Για το 2027, το Κίεβο αναζητά συνολική εξωτερική χρηματοδότηση ύψους 52,6 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το Reuters, περίπου 20 δισ. δολάρια έχουν ήδη επιβεβαιωθεί μέσω δεσμεύσεων διεθνών εταίρων, αφήνοντας ένα χρηματοδοτικό κενό περίπου 32,6 δισ. δολαρίων. Η κάλυψη του κενού αναμένεται να αναζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις χώρες του G7 μέσω του μηχανισμού ERA, το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα, τη Βρετανία και άλλους διεθνείς εταίρους.

Το σχέδιο προϋπολογισμού της Ουκρανίας για το 2027 προβλέπει συνολικές δαπάνες περίπου 162,6 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων περίπου 109,4 δισ. δολάρια κατευθύνονται στην άμυνα και την ασφάλεια.

Έτσι, περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής, η Ευρώπη έχει κινητοποιήσει πάνω από 221 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ το Κίεβο εξακολουθεί να χρειάζεται δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον χρηματοδότησης για να καλύψει τις ανάγκες του 2027.