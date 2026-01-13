Παγκόσμια στήριξη στον Πάουελ της Fed: Στο πλευρό του οι κεντρικοί τραπεζίτες απέναντι στις πιέσεις Τραμπ

Κεντρικοί τραπεζίτες από όλο τον κόσμο στηρίζουν ανοιχτά τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) Τζερόμ Πάουελ, μετά την κλιμάκωση της πρωτοφανούς εκστρατείας πίεσης της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του.

Ως απάντηση στις απειλές για ποινικές διώξεις κατά της νομισματικής αρχής των ΗΠΑ, κεντρικές τράπεζες – μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Τράπεζας της Αγγλίας (BoA) – δήλωσαν ότι «στέκονται αλληλέγγυες» στην Fed και τον Τζερόμ Πάουελ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος ο Πάουελ υιοθέτησε επίσης μια επιθετική στάση τις τελευταίες ημέρες, κατηγορώντας τον Ντόναλντ Τραμπ ότι επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο της νομισματικής πολιτικής, μετά από μήνες παραπόνων ότι τα επιτόκια είναι πολύ υψηλά.

«Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας των τιμών, είναι επομένως ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί αυτή η ανεξαρτησία, με πλήρη σεβασμό στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λογοδοσία», δήλωσαν οι κεντρικοί τραπεζίτες σήμερα Τρίτη (13.1.2025) σε ανακοίνωσή τους.

Η συντονισμένη αυτή αντίδραση των τραπεζιτών υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανησυχία ότι η νομισματική αυτονομία της σημαντικότερης κεντρικής τράπεζας στον κόσμο τίθεται υπό άμεσα αμφισβήτηση. Τέτοιου είδους συλλογικές ενέργειες συνήθως προορίζονται για παγκόσμιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η κρίση του 2008 και η πανδημία του Covid-19, και όχι για την υπεράσπιση ενός μεμονωμένου κεντρικού τραπεζίτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κεντρικοί τραπεζίτες που υπέγραψαν τη δήλωση:

Christine Lagarde, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ

Andrew Bailey, Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας

Erik Thedéen, Διοικητής της Sveriges Riksbank

Christian Kettel Thomsen, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Danmarks Nationalbank

Martin Schlegel, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελβετικής Εθνικής Τράπεζας

Michele Bullock, Διοικητής της Τράπεζας της Αυστραλίας

Tiff Macklem, Διοικητής της Τράπεζας του Καναδά

Chang Yong Rhee, Διοικητής της Τράπεζας της Κορέας

Gabriel Galipolo, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας

Francois Villeroy de Galhau, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών

Pablo Hernández de Cos, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών

Η Fed έλαβε κλήσεις από το Μεγάλο Ορκωτό Δικαστήριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που απειλούσαν με ποινική δίωξη – μια ενέργεια που, σύμφωνα με τον Πάουελ, σχετίζεται με την κατάθεσή του τον Ιούνιο στο Κογκρέσο σχετικά με την ανακαίνιση της έδρας της Fed. Η κίνηση αυτή «πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο των απειλών και της συνεχιζόμενης πίεσης από την κυβέρνηση», δήλωσε.

«Η απειλή ποινικών διώξεων είναι συνέπεια του γεγονότος ότι η Fed καθορίζει τα επιτόκια με βάση την καλύτερη εκτίμησή μας για το τι θα εξυπηρετήσει το κοινό, αντί να ακολουθεί τις προτιμήσεις του προέδρου», δήλωσε ο Πάουελ την Κυριακή σε γραπτή και βιντεοσκοπημένη δήλωση.

Ακόμη και πριν από τη σημερινή δήλωση, ο ρόλος της Fed και του δολαρίου ΗΠΑ ως αγκυρών του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος είχε ήδη ωθήσει ορισμένους να εκφράσουν την άποψή τους.

Ο διοικητής της Τράπεζας του Καναδά, Tiff Macklem, εξέφρασε χθες Δευτέρα (12.1.2025) την «πλήρη υποστήριξή» του στον Πάουελ, λέγοντας ότι «αντικατοπτρίζει το καλύτερο στην δημόσια υπηρεσία».

Από την άλλη, ο πρόεδρος της Bundesbank, Joachim Nagel, χαρακτήρισε αυτή την εβδομάδα την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας «προϋπόθεση για τη σταθερότητα των τιμών και πολύτιμο πλεονέκτημα». «Σε αυτό το πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στις ΗΠΑ σχετικά με τον πρόεδρο της Fed προκαλούν ανησυχία», δήλωσε.