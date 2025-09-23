Πάουελ: Η Fed βαδίζει σε λεπτή γραμμή ανάμεσα σε διπλούς κινδύνους

Κινδύνους αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας και ο πληθωρισμός δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, επαναλαμβάνοντας την άποψή του ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πιθανότατα έχουν μπροστά τους δύσκολο δρόμο, καθώς ζυγίζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων.

«Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι ανοδικοί και οι κίνδυνοι για την απασχόληση καθοδικοί μια δύσκολη κατάσταση. Οι αμφίπλευροι κίνδυνοι σημαίνουν ότι δεν υπάρχει μονοπάτι χωρίς κινδύνους», δήλωσε ο Τζερόμ Πάουελ την Τρίτη (23.9.25) σε δηλώσεις που προετοιμάστηκαν για μια εκδήλωση στο Εμπορικό Επιμελητήριο Greater Providence στο Ρόουντ Άιλαντ.

Ο Πάουελ δεν έδωσε καμία υπόνοια για το αν θα μπορούσε να υποστηρίξει μια μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της Fed, τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τα σχόλια του Πάουελ έμοιαζαν πολύ με εκείνα που έκανε σε συνέντευξη Τύπου στις 17 Σεπτεμβρίου, αφότου οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed μείωσαν το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας σε ένα εύρος 4% – 4,25%, την πρώτη μείωση του 2025. Ο Πάουελ στη συνέντευξη Τύπου περιέγραψε την κίνηση ως «μείωση διαχείρισης κινδύνου» που στοχεύει στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων προειδοποιητικών σημαδιών στην αγορά εργασίας.

Πρόσφατα στοιχεία, μαζί με αναθεωρήσεις προηγούμενων στοιχείων, υποδεικνύουν μια απότομη επιβράδυνση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οποία οι αξιωματούχοι προσπαθούν να αξιολογήσουν. Η διαδικασία αυτή έχει περιπλακεί από τη μείωση της προσφοράς εργασίας εν μέσω των ενισχυμένων πολιτικών επιβολής της μετανάστευσης από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Προσοχή στον πληθωρισμό

Παρόλα αυτά, ο Πάουελ συνέχισε την Τρίτη να υποστηρίζει ότι η Fed πρέπει να παραμείνει προσεκτική στην πιθανότητα οι δασμοί του Τραμπ να οδηγήσουν σε επίμονες πληθωριστικές επιπτώσεις.

Είπε ότι οι αυξήσεις των δασμών πιθανότατα θα χρειαστούν χρόνο για να εφαρμοστούν μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού, με αποτέλεσμα μια εφάπαξ αύξηση του επιπέδου των τιμών που θα μπορούσε να κατανεμηθεί σε πολλά τρίμηνα. Πρόσθεσε ότι οι τιμές των αγαθών οδηγούν σε αύξηση του πληθωρισμού.

«Τα εισερχόμενα δεδομένα και οι έρευνες υποδηλώνουν ότι αυτές οι αυξήσεις τιμών αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τους υψηλότερους δασμούς και όχι τις ευρύτερες πιέσεις στις τιμές», δήλωσε ο Πάουελ.

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed αντικατοπτρίζεται στο ευρύ φάσμα απόψεων μεταξύ των αξιωματούχων σχετικά με την καλύτερη πορεία για τα επιτόκια. Σε ενημερωμένες τριμηνιαίες προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν μετά τη συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προέβλεψαν δύο επιπλέον μειώσεις κατά 25 μονάδες φέτος, σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση.

Ωστόσο, αρκετές είδαν επίσης μία επιπλέον ή καθόλου μειώσεις το 2025. Ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συνέχισαν να υποστηρίζουν μια προσεκτική προσέγγιση για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, δεδομένου ότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Άλλοι έχουν δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην αγορά εργασίας. Νωρίτερα την Τρίτη, η διοικητής της Fed, Μισέλ Μπόουμαν, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι θα πρέπει να δράσουν αποφασιστικά για να μειώσουν τα επιτόκια καθώς η αγορά εργασίας αποδυναμώνεται και προειδοποίησε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής κινδυνεύουν να μείνουν πίσω από την καμπύλη. Ο Στίβεν Μίραν, το νεότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed, υιοθέτησε μια ακραία άποψη μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, ζητώντας απότομες περικοπές για το υπόλοιπο του έτους.

Ο Τραμπ, ο οποίος διόρισε τόσο τον Μπόουμαν όσο και τον Μίραν στο διοικητικό συμβούλιο της Fed, έχει ασκήσει έντονη πίεση στον Πάουελ και την Fed για δραστική μείωση των επιτοκίων. Ο πρόεδρος προχώρησε επίσης στην απόλυση της διοικητή της Fed, Λίζα Κουκ. Αυτό είναι ένα πρωτοφανές βήμα που έχει προετοιμάσει το σκηνικό για μια επακόλουθη απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο, με επιπτώσεις στην ικανότητα της κεντρικής τράπεζας να απελευθερώσει τη νομισματική πολιτική από πολιτικές επιρροές.

Ο Πάουελ δήλωσε την Τρίτη ότι η οικονομική κρίση του 2008-09 και η πανδημία Covid-19 άφησαν σημάδια «που θα μας συνοδεύουν για πολύ καιρό».

«Στις δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο, η εμπιστοσύνη του κοινού στους οικονομικούς και πολιτικούς θεσμούς έχει αμφισβητηθεί. Όσοι από εμάς βρισκόμαστε σε δημόσια υπηρεσία αυτή τη στιγμή πρέπει να επικεντρωθούμε στενά στην εκτέλεση των κρίσιμων αποστολών μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εν μέσω φουρτουνιασμένων θαλασσών και ισχυρών πλευρικών ανέμων» είπε καταλήγοντας ο Πάουελ.