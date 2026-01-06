Πιέσεις στην οικονομία της Γροιλανδίας εν μέσω γεωπολιτικών ανησυχιών

Σημαντικές πιέσεις δέχτηκε η οικονομία της Γροιλανδίας το προηγούμενο έτος, όπως αναφέρεται σε ανάλυση της Κεντρικής Τράπεζας της Δανίας, όπου υπογραμμίζεται μια «εκπληκτικά απότομη επιδείνωση» που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, στην έκθεση που δημοσιεύτηκε την Τρίτη (6.1.2025) από την Κεντρική Τράπεζα με έδρα την Κοπεγχάγη, επισημαίνεται πως τα προγραμματισμένα μέτρα λιτότητας για το 2026 στην ημιαυτόνομη Γροιλανδία κρίνονται «αναγκαία», καθώς η επιδείνωση της οικονομίας οφείλεται εν μέρει στη μείωση των αναμενόμενων μερισμάτων από τις κρατικές επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση της Δανίας συνεχίζει να στηρίζει οικονομικά το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο επανειλημμένων δηλώσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του να το αποκτήσει. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγορεί τη Δανία για ανεπαρκείς επενδύσεις στην άμυνα της Γροιλανδίας και έχει υποσχεθεί πως, σε περίπτωση που καταφέρει να την αγοράσει, θα επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην περιοχή.

Η οικονομία της Γροιλανδίας, αξίας περίπου 30 δισεκατομμυρίων κορωνών (4,7 δισεκατομμύρια δολάρια), εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ετήσιες επιδοτήσεις άνω των 4 δισεκατομμυρίων κορωνών από την Κοπεγχάγη. Από την πρόοδο του Τραμπ, η Δανία, η οποία έχει αξιολογηθεί από την AAA, έχει αυξήσει τις επενδύσεις και έχει επίσης χορηγήσει επιπλέον κεφάλαια για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Η Γροιλανδία, η οποία δεν έχει δικά της κρατικά ομόλογα, εξάντλησε τη ρευστότητα στο ταμείο της κάτω από το επίπεδο που της επέτρεπε να διαχειριστεί τις διακυμάνσεις των εσόδων και των εξόδων χωρίς να χρειάζεται να δανειστεί, ανέφερε η τράπεζα.

Ο πληθυσμός του νησιού, που ανέρχεται σε 57.000 κατοίκους, αναμένεται να μειωθεί κατά 20% έως το 2050 και ένας ηλικιωμένος πληθυσμός θα αυξήσει το κόστος υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας ηλικιωμένων, ανέφερε η κεντρική τράπεζα. Η οικονομία ήδη πιέζεται από τη μείωση των αλιευμάτων καθώς και από την έλλειψη εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με την ανάλυση.