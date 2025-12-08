Politico: Στα 2,8 δισ. ευρώ το βάρος των εγγυήσεων της Ελλάδας για το νέο δάνειο προς την Ουκρανία

Στα 2,8 δισ. ευρώ υπολογίζεται το βάρος το οποίο θα κληθεί να αναλάβει η Ελλάδα ως εγγυήτρια του «δανείου επανόρθωσης» το οποίο πρότεινε την περασμένη Τρίτη (3.12.2025) η Κομισιόν με «καύσιμα» τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία (σ.σ. ρωσικά assets) ύψους 210 δισ. ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα του POLITICO.

Συγκεκριμένα, το POLITICO αναφέρει ότι, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να δεσμεύσουν ατομικά δισεκατομμύρια ευρώ για να εγγυηθούν έως και 210 δισ. ευρώ σε δάνεια που χρειάζονται επειγόντως στην Ουκρανία, με τη Γερμανία να αναλαμβάνει να καλύψει έως και 52 δισ. ευρώ. Η Κομισιόν παρουσίασε τα εντυπωσιακά αυτά ποσά στους διπλωμάτες την περασμένη εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση ενός δανείου αποζημίωσης ύψους 165 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, χρησιμοποιώντας την αξία των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μέτρα στήριξης, τα οποία θα κατανεμηθούν αναλογικά μεταξύ των χωρών του μπλοκ, είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η έγκριση του δανείου από τον πρωθυπουργό του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ. Ο Βέλγος ηγέτης έχει αντιταχθεί στη χρήση των ρωσικών assets, λόγω ανησυχιών ότι η χώρα του θα υποχρεωθεί τελικά να επιστρέψει τα χρήματα στη Μόσχα. Περίπου 185 δισ. ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται υπό τη διαχείριση του χρηματοπιστωτικού αποθετηρίου Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες, ενώ άλλα 25 δισ. ευρώ είναι διάσπαρτα σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ωστόσο, τα συνολικά ποσά ανά χώρα ενδέχεται να αυξηθούν, εάν χώρες φιλικές προς το Κρεμλίνο, όπως η Ουγγαρία, αρνηθούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία – αν και χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ μπορούν να βοηθήσουν, εάν το επιθυμούν, καλύπτοντας μέρος της συνολικής εγγύησης. Η Νορβηγία είχε προταθεί ως πιθανός υποψήφιος, έως ότου ο υπουργός Οικονομικών της, Γενς Στόλτενμπεργκ, έβαλε στον πάγο την ιδέα αυτή.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειμμα προϋπολογισμού ύψους 71,7 δισ. ευρώ το επόμενο έτος και θα πρέπει να αρχίσει να μειώνει τις δημόσιες δαπάνες από τον Απρίλιο, εκτός εάν λάβει νέα χρήματα. Την Παρασκευή (5.12.2025), η Ουγγαρία άσκησε βέτο στην έκδοση νέου χρέους της ΕΕ για την κάλυψη του δημοσιονομικού ελλείμματος του Κιέβου, αναθέτοντας στους ηγέτες το καθήκον να πείσουν τον Ντε Βέβερ να υποστηρίξει τη χρήση ρωσικών assets όταν οι ηγέτες της ΕΕ συναντηθούν στις 18 Δεκεμβρίου, αντί να αντλήσουν χρήματα από τα εθνικά ταμεία τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς βρέθηκε στις Βρυξέλλες την Παρασκευή για να διαβεβαιώσει τον πρωθυπουργό του Βελγίου ότι η Γερμανία θα παρέχει το 25% του backstop, το μεγαλύτερο μερίδιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

«Είχαμε μια πολύ εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτό το θέμα», δήλωσε ο Μερτς μετά το δείπνο με τον Βέλγο ηγέτη. «Η ιδιαίτερη ανησυχία του Βελγίου σχετικά με το ζήτημα της χρήσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι αναμφισβήτητη και πρέπει να αντιμετωπιστεί σε οποιαδήποτε πιθανή λύση με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να φέρουν τον ίδιο κίνδυνο».

Το προτεινόμενο δάνειο αποζημίωσης προορίζει 115 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας σε διάστημα πέντε ετών, ενώ 50 δισ. ευρώ θα καλύψουν τις δημοσιονομικές ανάγκες του Κιέβου. Τα υπόλοιπα 45 δισ. ευρώ από το συνολικό πακέτο θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή ενός δανείου που χορήγησε η G7 στην Ουκρανία πέρυσι. Τα κεφάλαια θα εκταμιευθούν σε έξι δόσεις κατά τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις παρουσιάσεις της Κομισιόν.

Θα τεθούν σε εφαρμογή ορισμένοι έλεγχοι και ισορροπίες για να αποτραπεί η κατάχρηση των χρημάτων από απατεώνες. Όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, για παράδειγμα, αυτό θα περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι οι συμβάσεις και τα σχέδια δαπανών είναι αποδεκτά από την Επιτροπή.

Η Κομισιόν θα αναλύσει επίσης τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας και θα περιγράψει πού λαμβάνει η κυβέρνηση στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, επιτρέποντας στις πρωτεύουσες της ΕΕ να παρακολουθούν τη ροή των χρημάτων προς το Κίεβο.