Που βαδίζει η γαλλική οικονομία μετά την πτώση του Μπαϊρού: Μηδαμινή ανάπτυξη, υψηλό κόστος δανεισμού και στο βάθος πιθανή υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας

Σε ένα τέλμα αδύναμης ανάπτυξης, υψηλού κόστους δανεισμού και ενός ολοένα και μεγαλύτερου δημοσίου χρέους αφήνει τη Γαλλία η κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού χθες (9.9.25),

Η απόρριψη της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού από τους βουλευτές της εθνοσυνέλευσης της Γαλλίας συνέτριψε κάθε ελπίδα για σοβαρή πρόοδο τον επόμενο χρόνο σε σχέση με το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη, ανατροφοδοτώντας το δημόσιο χρέος της.

Το γαλλικό δημόσιο χρέος να αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ το δευτερόλεπτο, σύμφωνα με τον Bayrou. Το κόστος εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών της αναμένεται να φτάσει τα 75 δισεκατομμύρια ευρώ το επόμενο έτος, δήλωσε επίσης.

Παρόλα αυτά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανέτρεψαν τον βετεράνο κεντρώο πολιτικό και μαζί του τα σχέδιά του για μια δημοσιονομική προσαρμογή 44 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Δεν υπάρχει καλό σενάριο, δεν υπάρχει διέξοδος, δεν υπάρχει αξιόπιστο σενάριο όπου καταλήγεις με το ίδιο ποσό δημοσιονομικής εξυγίανσης», δήλωσε ο Φρεντερίκ Ντουκροζέ, επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας στην Pictet Wealth Management.

Ο υπουργός Οικονομικών Έρικ Λομπάρντ παραδέχτηκε ότι η επόμενη κυβέρνηση, η οποία πρέπει να συντάξει έναν προϋπολογισμό του 2026 έως τις 7 Οκτωβρίου, θα είναι λιγότερο φιλόδοξη από τον Μπαϊρού, σύμφωνα με το Reuters.

Ο διάδοχος του Bayrou είναι επίσης πιθανό να βασιστεί περισσότερο στους φόρους παρά στις περικοπές δαπανών για να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού, με τους Σοσιαλιστές – από τις τάξεις των οποίων θα μπορούσε να προέλθει ο επόμενος πρωθυπουργός – να ζητούν αύξηση φόρων 15 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους πολύ πλούσιους.

Ωστόσο, οι χρηματοπιστωτικές αγορές ενδέχεται να αποδοκιμάσουν τις αυξήσεις φόρων, φοβούμενες ότι μπορεί να πνίξουν την ανάπτυξη – κάτι που ήδη αποτελεί ανησυχία στη Βρετανία.

«Αυτό που βλέπουμε ολοένα και περισσότερο είναι μια απροθυμία των συμμετεχόντων στην αγορά να εγκρίνουν το δρόμο της αύξησης των φόρων ως βιώσιμο τρόπο μείωσης των μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων», δήλωσε ο Russel Matthews, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην RBC BlueBay Asset Management, η οποία στοιχηματίζει κατά των γαλλικών ομολόγων.

«Απλώς γίνεται λιγότερο αξιόπιστο», είπε.

Παγίδα χρέους

Ο Μακρόν δεν δίνει σήμα προς το παρόν σχέδια για προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάτι τέτοιο δεν θα έδινε απαραίτητα την πλειοψηφία σε κανένα κόμμα και δεν θα άρει το αδιέξοδο.

Με την πολιτική κατάσταση στη Γαλλία να βρίσκεται σε χάος και τα δημόσια οικονομικά της να βρίσκονται σε τέλμα, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις διστάζουν ήδη να δαπανήσουν ή να επενδύσουν.

«Οι πελάτες λιανικής είναι σαν εταιρείες. Όσο μεγαλύτερη προβολή έχετε, τόσο περισσότερα μπορείτε να επενδύσετε και να ξοδέψετε χρήματα για το μέλλον», δήλωσε στο Reuters ο Φαμπρίς Καμπολίβ, επικεφαλής ανάπτυξης της αυτοκινητοβιομηχανίας Renault.

Η αργή ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα προβληματική για μια χώρα με υψηλό χρέος όπως η Γαλλία, επειδή δεν μπορεί απλώς να βασιστεί στην ανάκαμψη από το βάρος του χρέους της, το οποίο έφτασε τα 3,3 τρισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο ή το 114% του ΑΕΠ.

Αυτό είναι χαμηλότερο από το 153% της Ελλάδας ή το 138% της Ιταλίας. Αλλά, σε αντίθεση με τη Γαλλία, και οι δύο χώρες εμφανίζουν σημαντικά πλεονάσματα στον προϋπολογισμό πριν ληφθούν υπόψη οι πληρωμές τόκων.

Οι πληρωμές χρέους της Γαλλίας αναμένεται να φτάσουν σε περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029 – από 59 δισεκατομμύρια το 2024 – καθιστώντας το μεγαλύτερο μοναδικό έξοδο του προϋπολογισμού εάν η ανάπτυξη επιβραδυνθεί ή η μείωση του ελλείμματος χαλαρώσει, προειδοποίησε νωρίτερα φέτος το ελεγκτικό γραφείο του Cour des Comptes.

Εν τω μεταξύ, τα σχέδια της Γερμανίας να επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης μετά από χρόνια συγκράτησης αφήνουν επίσης τη Γαλλία σε μια δυσάρεστη θέση.

«Η κατάσταση βελτιώνεται παντού εκτός από τη Γαλλία, η οποία έχει γίνει κάπως άσχημο παπάκι», δήλωσε ο οικονομολόγος της Oxford Economics, Λίο Μπαρίνκου.

Με διαρκώς αργή ανάπτυξη και τεράστιο χρέος, η Ιταλία ήταν από καιρό το προβληματικό παιδί της Ευρώπης για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά «τώρα η Γαλλία γίνεται σαφώς αυτή η χώρα», πρόσθεσε.

Τι λένε οι επενδυτές

Η αγορά ομολόγων της Γαλλίας, η μεγαλύτερη στην ευρωζώνη, κάποτε θεωρούνταν μια από τις κύριες ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις για επενδυτές που κοιτάζουν πέρα ​​από τη Γερμανία.

Αλλά από τότε που οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές οδήγησαν σε αδιέξοδο στο κοινοβούλιο πέρυσι, η Γαλλία έχει μείνει να πληρώνει υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου για το χρέος της.

Η Γαλλία, η οποία αντιμετωπίζει μια απόφαση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, πληρώνει τώρα περισσότερα για μακροπρόθεσμο χρέος από την Ελλάδα και την Ισπανία, χώρες που βρέθηκαν στην καρδιά της κρίσης χρέους της ευρωζώνης το 2011, και σχεδόν το ίδιο με την Ιταλία.

Στις αρχές του 2024, το κόστος δανεισμού του 10ετούς ιταλικού ομολόγου ήταν περισσότερο από μια ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα υψηλότερο από αυτό της Γαλλίας.

Ο οικονομολόγος Mathieu Plane στο think-tank OFCE δήλωσε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν ότι η Γαλλία θα έπρεπε να πληρώνει διαρκώς ένα υψηλό ασφάλιστρο κινδύνου εν μέσω πολιτικού αδιεξόδου.

«Τότε θα ληφθούν λίγες αποφάσεις για το μακροπρόθεσμο, για την καινοτομία, την εκπαίδευση, όλα όσα μπορούν να οδηγήσουν σε μελλοντική ανάπτυξη», είπε.