Προειδοποίηση Exxon: Έως 13% αύξηση στο κόστος εισαγωγών πετρελαίου λόγω κανονισμών μεθανίου της ΕΕ

Έως 13% θα μπορούσε να αυξηθεί το κόστος των εισαγωγών αργού πετρελαίου λόγω των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου, προειδοποίησε η Exxon Mobil, επισημαίνοντας παράλληλα τον πιθανό αντίκτυπο στη βιομηχανική βάση της Ένωσης ενόψει της συνάντησης των ηγετών αυτή την εβδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου το 80% των τρεχουσών εισαγωγών αργού πετρελαίου της ΕΕ δεν θα πληρούσαν τα κριτήρια μεθανίου του μπλοκ το 2027, δήλωσε ο Matt Crocker, πρόεδρος λύσεων προϊόντων της Exxon Mobil. «Η εξασφάλιση εναλλακτικών προμηθειών από το μικρότερο σύνολο συμμορφούμενων αργών θα πρόσθετε περίπου 9 δολάρια στη μέση τιμή που πληρώνει το μπλοκ ανά βαρέλι», τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα βαρέλι αργού πετρελαίου Brent, το κύριο σημείο αναφοράς στην Ευρώπη, διαπραγματεύεται σήμερα κοντά στα 70 δολάρια.

Η προειδοποίηση έρχεται μια μέρα πριν από τη συνάντηση βασικών στελεχών της βιομηχανίας με αξιωματούχους της ΕΕ, καθώς και με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στην Αμβέρσα, για να συζητήσουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Υποστηρίζουμε ένθερμα τη μείωση των εκπομπών μεθανίου και είμαστε πολύ δραστήριοι στις ΗΠΑ, αλλά αυτό που κάνει η ευρωπαϊκή πολιτική είναι να το ωθεί αυτό στα άκρα», δήλωσε ο Κρόκερ σε συνέντευξή του σήμερα (10.2.2026) στις Βρυξέλλες, επικαλούμενος στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Πρόκειται για πολιτικές που είναι λογικές, προληπτικές και μπορούμε να τις επεξεργαστούμε, αντί να έχουμε αυτές τις αντιανταγωνιστικές πολιτικές που απλώς οι εταιρείες δεν θα μπορούν να τηρήσουν και να συμμορφωθούν», σημείωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι κανόνες της ΕΕ για τις εκπομπές μεθανίου βρίσκονται στο στόχαστρο των Αμερικανών παραγωγών. Προηγούμενες καταγγελίες επικεντρώνονταν σε μεγάλο βαθμό στην ελάφρυνση του βάρους στις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, κάτι που η ΕΕ έχει υποσχεθεί να αντιμετωπίσει μέσω μιας «απλής και ρεαλιστικής» εφαρμογής των κανονισμών.

Το επόμενο έτος, οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει επίσης μεθοδολογία για τη μέτρηση της έντασης του μεθανίου. Έως το 2030, θα επιβάλλονται κυρώσεις για εισαγωγές που υπερβαίνουν ένα όριο έντασης μεθανίου.

Μια υπόσχεση που έδωσε η ΕΕ πέρυσι για αγορά αμερικανικών ενεργειακών εισαγωγών αξίας 750 δισ. δολαρίων σε διάστημα τριών ετών βοήθησε στην επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Έκτοτε, οι σχέσεις βρίσκονται σε ένταση λόγω των αιτημάτων του να αναλάβει τη Γροιλανδία και των απειλών να επιβάλει δασμούς σε όσες ευρωπαϊκές χώρες αντιστέκονται. Ωστόσο, οι ΗΠΑ αναμένεται να παραμείνουν σημαντικός προμηθευτής ορυκτών καυσίμων στην Ευρώπη, καθώς τερματίζουν την εξάρτησή τους από τις εισαγωγές από τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Οι υψηλές τιμές ενέργειας στην Ευρώπη έχουν κατηγορηθεί για το κλείσιμο βασικών βαριών βιομηχανιών και θα αποτελέσουν κύριο θέμα συζήτησης όταν οι ηγέτες της ΕΕ συναντηθούν με τη βιομηχανία στην Αμβέρσα την Τετάρτη. Την επόμενη μέρα θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση για τα 27 κράτη μέλη της ένωσης στο κάστρο Alden Biesen στο Βέλγιο.

Σχεδόν το ένα τρίτο των διυλιστηρίων της Ευρώπης έχουν είτε κλείσει είτε έχουν μετατραπεί σε άλλες χρήσεις από το 2009, σύμφωνα με την FuelsEurope, μια ομάδα συμφερόντων του κλάδου.

«Σχεδόν μέρα με τη μέρα, υπάρχουν κλεισίματα, είτε πρόκειται για εταιρείες που φεύγουν είτε για εργοστάσια που κλείνουν», είπε ο Κρόκερ. «Θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε ξεπεράσει το σημείο χωρίς επιστροφή».