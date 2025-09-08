Συμβαίνει τώρα:
Διεθνή

Προειδοποίηση Τραμπ σε ξένες εταιρείες: Επενδύστε στις ΗΠΑ, αλλά προσλάβετε Αμερικάνους εργαζομένους

Οι άνθρωποι που τέθηκαν υπό κράτηση υπάρχουν υποψίες πως εργάζονταν παράνομα στις ΗΠΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Joshua Roberts

Να τηρούν τους νόμους των ΗΠΑ για τη μετανάστευση απαίτησε χθες (7.9.2025) από τις ξένες εταιρείες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη σύλληψη 300 και πλέον νοτιοκορεατών εργαζομένων την Παρασκευή (5.9.25) σε υπό κατασκευή εργοστάσιο των Hyundai και LG στην Τζόρτζια (νοτιοανατολικά).

«Παρακαλώ να τηρείτε τους νόμους της χώρας μας για τη μετανάστευση», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ μέσω Truth Social.

«Οι επενδύσεις σας είναι ευπρόσδεκτες και σας ενθαρρύνουμε να φέρνετε νόμιμα το ευφυέστατο προσωπικό σας, με σπουδαίο τεχνικό ταλέντο, για να φτιάχνει προϊόντα παγκόσμιας κλάσης», συνέχισε, αλλά «σε αντάλλαγμα, ζητάμε να προσλαμβάνετε και να εκπαιδεύετε αμερικανούς εργαζομένους».

Αστυνομική υπηρεσία αρμόδια για τη μετανάστευση ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι διεξήγαγε έφοδο σε εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών για αυτοκίνητα των νοτιοκορεατικών ομίλων Hyundai και LG Energy Solutions στην Έλαμπελ, στην πολιτεία Τζόρτζια.

Οι άνθρωποι που τέθηκαν υπό κράτηση υπάρχουν υποψίες πως εργάζονταν παράνομα στις ΗΠΑ. Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη επιχείρηση ως τώρα σε μόνο ένα εργοστάσιο στο πλαίσιο της εκστρατείας απέλασης μεταναστών που έχει διατάξει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνολικά, συνελήφθησαν 475 άνθρωποι.

Οπτικό υλικό από την έφοδο, που δημοσιοποιήθηκε από τις αμερικανικές αρχές, εικονίζει συλληφθέντες εργαζόμενους, με χειροπέδες κι αλυσίδες στα πόδια, να οδηγούνται σε λεωφορεία.

Περίπου 250 από τους ανθρώπους που συνελήφθησαν εργάζονται για λογαριασμό υπεργολάβου της LG Energy Solutions κι είναι νοτιοκορεάτες υπήκοοι στην πλειονότητά τους, ανέφερε προχθές Σάββατο η εταιρεία. Άλλοι 47 – 46 Νοτιοκορεάτες, ένας Ινδονήσιος – είναι υπάλληλοι της ίδιας της LG.

Ανώτερο στέλεχος της LG Energy Solutions αναχώρησε εσπευσμένα για την Τζόρτζια αεροπορικώς χθες.

«Άμεση προτεραιότητα είναι η ταχεία απελευθέρωση των υπαλλήλων μας της LG Energy Solutions και αυτών των εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόμαστε», είπε σε δημοσιογράφους ο Κιμ Κι-σου προτού επιβιβαστεί στο αεροσκάφος.

Οι 300 και πλέον Νοτιοκορεάτες που συνελήφθησαν αναμένεται να αφεθούν σύντομα ελεύθεροι και να επαναπατριστούν, διαβεβαίωσε χθες Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου η Σεούλ. Η Hyundai διευκρίνισε ότι δεν συνελήφθη κανένας δικός της εργαζόμενος.

Η Νότια Κορέα – η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας – συγκαταλέγεται στις χώρες με μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες και κατασκευάστριες ηλεκτρονικών, που διαθέτουν πολλά εργοστάσια στις ΗΠΑ.

Τον Ιούλιο, η Σεούλ υποσχέθηκε να επενδύσει 350 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, αφού ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε με την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Στα «όπλα» οι ΒRICS ενάντια στους δασμούς Τραμπ - Σήμερα η τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη συμμετοχή του Μόντι
Οι ομιλίες θα είναι κεκλεισμένων των θυρών για τον Τύπο και θα εναπόκειται σε κάθε ηγέτη να αποφασίσει εάν θα δημοσιεύσει τις παρατηρήσεις του, δήλωσε ο αξιωματούχος
Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι
Οι δασμοί Τραμπ φρενάρουν τις κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ – Στο χαμηλότερο επίπεδο το τελευταίο 6μηνο
Ακόμα και μετά την επιβράδυνση, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης του περσινού ρεκόρ των σχεδόν 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων
USA China flags
Στη Γαλλία στραμμένα τα βλέμματα των διεθνών επενδυτών – Σήμερα η ψηφοφορία για την κυβέρνηση Μπαϊρού, ποια είναι τα σενάρια
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία συνεδριάζει στις 11 Σεπτεμβρίου 2025, αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας σε περίπτωση γαλλικής κρίσης χρέους
Mακρόν, Μπαϊρού
Τι σηματοδοτεί για την παγκόσμια οικονομία η τριμερής συνάντηση Πούτιν, Σι, Μόντι
Το πλήγμα από την απότομη στροφή στην αμερικανική εξωτερική και οικονομική πολιτική υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναδιαμορφώσει τα κίνητρα των τριών ηγετών, του Ναρέντρα Μόντι, του Βλαντιμίρ Πούτιν και του οικοδεσπότη Σι Τζινπίνγκ
Ο Ναρέντρα Μόντι (κέντρο) με τον Σι Τζινπίνγκ (δεξιά) και τον Βλαντίμιρ Πούτιν (αριστερά)
LNG: Η πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ απειλείται από υπερπροσφορά και ανταγωνιστές
Οι νέες μονάδες παραγωγής φυσικού αερίου που βρίσκονται ακόμη σε ανάπτυξη καλούνται να κινηθούν γρήγορα, καθώς αντιμετωπίζουν μια αυστηρή προθεσμία: μέχρι το 2027, η παγκόσμια προσφορά LNG εκτιμάται ότι θα υπερβεί τη ζήτηση
Aerial view of Natural Gas Combined Cycle Power Plant
Newsit logo
Newsit logo