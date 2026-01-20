Ρεκόρ εξωτερικού εμπορίου στο «Παγκόσμιο Σούπερ Μάρκετ» της Κίνας

Νέο ιστορικό ρεκόρ καταγράφηκε στο εξωτερικό εμπόριο της Γίου το 2025, της πόλης στην ανατολική Κίνα που είναι γνωστή ως «το παγκόσμιο σούπερ μάρκετ», καθώς ανήλθε στα 836,5 δισ. γιουάν (περίπου 103,3 δισ. ευρώ), σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών τελωνείων στις 17 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του εξωτερικού εμπορίου της Κίνας, ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η αύξηση των εισαγωγών την προηγούμενη χρονιά, καθώς καταγράφηκε ετήσια άνοδος 32,2% και ανήλθαν στα 105,8 δισ. γιουάν (περίπου 13,1 δισ. ευρώ), ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο των 100 δισ. γιουάν.

Η Γίου βρίσκεται στην επαρχία Τσετζιάνγκ και αποτελεί ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο εμπορικό κέντρο, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στο άνοιγμα της κινεζικής οικονομίας προς τον υπόλοιπο κόσμο.

Το Διεθνές Εμπορικό Κέντρο της πόλης φιλοξενεί περίπου 80.000 εμπορικά περίπτερα, προσφέροντας πάνω από 2,1 εκατομμύρια διαφορετικά προϊόντα, ενώ διατηρεί εμπορικές σχέσεις με 233 χώρες και περιοχές παγκοσμίως.