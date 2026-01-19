Συμβαίνει τώρα:
Ρεκόρ στο εξωτερικό εμπόριο της Κίνας: 45,5 τρισ. γιουάν το 2025

Οι κινεζικές εξαγωγές λειτουργούν ως βασικό πλαίσιο συνεργασίας, με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με ξένες επενδύσεις να απολαμβάνουν τα μεγαλύτερα οφέλη
REUTERS
REUTERS / Tyrone Siu

Με επιτυχία ξεπεράστηκαν τα ορόσημα των 40 και 45 τρισ. γιουάν (περίπου 4,9 και 5,6 τρισ. ευρώ) από τον όγκο του εξωτερικού εμπορίου της Κίνας, φτάνοντας τα 45,5 τρισ. γιουάν το 2025 (περίπου 5,6 τρισ. ευρώ).

Συγκεκριμένα, η αύξηση του εξωτερικού εμπορίου της Κίνας συνεχίζεται για εννέα συνεχόμενα χρόνια από το 2017, όπως δείχνουν τα στοιχεία των τελωνείων, ξεπερνώντας τις απλές αριθμητικές προσδοκίες.

Από τις εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και πράσινων προϊόντων, μέχρι τις μειώσεις δασμών και το θεσμικό άνοιγμα, το εξωτερικό εμπόριο της Κίνας προσφέρει ευκαιρίες ανοιχτές, αμοιβαία επωφελείς και βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι κινεζικές εξαγωγές λειτουργούν ως βασικό πλαίσιο συνεργασίας, με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με ξένες επενδύσεις να απολαμβάνουν τα μεγαλύτερα οφέλη.

Σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία, το 2025, το εξωτερικό εμπόριο των επιχειρήσεων με ξένη χρηματοδότηση ανήλθε σε 13,3 τρισ. γιουάν (περίπου 1,6 τρισ. ευρώ), καταγράφοντας ετήσια αύξηση 3,7% και διατηρώντας ανοδική πορεία για έβδομο συνεχόμενο έτος.

