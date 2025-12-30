Reuters: Εγχώριες επενδύσεις στην Κίνα – Οι κατασκευαστές τσιπ υποχρεούνται σε 50% κινεζικό εξοπλισμό

Το λιγότερο 50% εξοπλισμό κινεζικής παραγωγής πρέπει να χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές ημιαγωγών για την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της Κίνας, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters.

Ο κανόνας τίθεται σε εφαρμογή μέσω κρατικών εγκρίσεων και διαγωνισμών προμηθειών, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημα, και στοχεύει στην ενίσχυση μιας αυτάρκους αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών. Η πολιτική αυτή έρχεται μετά τους περιορισμούς των ΗΠΑ το 2023, οι οποίοι απαγόρευσαν την πώληση προηγμένων τσιπ και εξοπλισμού παραγωγής στην Κίνα.

Οι αιτήσεις που δεν πληρούν το όριο συνήθως απορρίπτονται, αν και παρέχεται ευελιξία για προηγμένες γραμμές παραγωγής όπου ο εγχώριος εξοπλισμός δεν είναι ακόμη διαθέσιμος. Ο τελικός στόχος των αρχών είναι η χρήση 100% κινεζικού εξοπλισμού στα εργοστάσια.

Εκτόξευση εσόδων για την κινεζική βιομηχανία ημιαγωγών

Η πολιτική αυτή αποδίδει ήδη σημαντικά αποτελέσματα για την κινεζική βιομηχανία ημιαγωγών. Η Naura Technology Group, η μεγαλύτερη εταιρεία εξοπλισμού τσιπ της Κίνας, ανέφερε έσοδα 16 δισ. γιουάν (2,29 δισ. δολάρια) στο πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 30% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Παράλληλα, υπέβαλε 779 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αριθμός που υπερδιπλασιάζει τις υποβολές των ετών 2020 – 21, γεγονός που υπογραμμίζει την ταχεία τεχνολογική της ανάπτυξη και την ενίσχυση της εγχώριας καινοτομίας.

Η AMEC (Advanced Micro-Fabrication Equipment China), ένας από τους σημαντικούς ανταγωνιστές της Naura στον χώρο του εξοπλισμού τσιπ, κατέγραψε έσοδα 5 δισ. γιουάν (714 εκατ. δολάρια), σημειώνοντας αύξηση 44% και υπέβαλε 259 διπλώματα ευρεσιτεχνίας το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η εγχώρια παραγωγή εξοπλισμού τσιπ, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων χάραξης και καθαρισμού, αντικαθιστά πλέον μέρος του εξοπλισμού που προμήθευαν ξένες εταιρείες όπως η Lam Research και η Tokyo Electron. Με την πρόοδο αυτή, η Κίνα έχει φτάσει περίπου στο 50% της αυτάρκειας σε κρίσιμο εξοπλισμό παραγωγής ημιαγωγών, μειώνοντας την εξάρτηση από ξένους προμηθευτές και ενισχύοντας την εγχώρια τεχνολογική αυτονομία.