Reuters: Οι 5 άξονες για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από ΗΠΑ και Κίνα

Με αφορμή την αυριανή (12.2.2026) άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στο Alden Biesen, στο Βέλγιο μεταξύ 15 ηγετών, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα περιγράφει τους 5 βασικούς τομείς της συζήτησης, όπως αναφέρει το Reuters.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν μεταξύ άλλων τρόπους ενίσχυσης της οικονομικής αυτονομίας της Ένωσης, με βασικό στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ και την Κίνα, ώστε να είναι λιγότερο ευάλωτη σε οικονομικούς εξαναγκασμούς. Το αντικείμενο της συζήτησης όπως είχε πει ο Αντόνιο Κόστα θα είναι η «θωράκιση και ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ σε ένα νέο γεωοικονομικό περιβάλλον».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθούν οι κύριοι τομείς που θα συζητήσουν οι ηγέτες, όπως τους περιέγραψε ο πρόεδρος της συνάντησης Αντόνιο Κόστα.

1. Κατάργηση των διοικητικών εμποδίων

Αυτά τα εμπόδια περιορίζουν το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να είναι σαν να υπήρχαν εσωτερικοί δασμοί 44% στα βιομηχανικά προϊόντα και 110% στις υπηρεσίες.

2. Άνοιγμα του δρόμου για την εξάπλωση των εταιρειών της ΕΕ

Η ΕΕ χρειάζεται μεγαλύτερες εταιρείες, ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο τις μεγάλες αμερικανικές και κινεζικές επιχειρήσεις, να επωφεληθούν από τις οικονομίες κλίμακας και να αντέξουν το κόστος της έρευνας και ανάπτυξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3. Προστασία των στρατηγικών βιομηχανιών

Αυτό θα περιλαμβάνει την προτίμηση της Ευρώπης σε ευαίσθητους τομείς όπως οι καθαρές τεχνολογίες και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η άμυνα και η αεροδιαστημική, οι ημιαγωγοί και τα τσιπ, οι κρίσιμες πρώτες ύλες, οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη, οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, η βιοτεχνολογία και τα φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και η αυτοκινητοβιομηχανία.

4. Διατήρηση της ανοιχτής πολιτικής στο εμπόριο

Λόγω των εμπορικών εντάσεων με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η ΕΕ προσπαθεί να συνάψει εμπορικές συμφωνίες με άλλες χώρες και περιοχές, προκειμένου να εξασφαλίσει σταθερές εναλλακτικές λύσεις στον τομέα του εμπορίου. Σε διάστημα λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, η ΕΕ ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για εμπορικές συμφωνίες με το Μεξικό, τη Mercosur, την Ινδονησία, την Ελβετία και την Ινδία, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία, την Ταϊλάνδη, τις Φιλιππίνες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

5. Αντιμετώπιση των στρατηγικών εξαρτήσεων

Η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας και των ψηφιακών υπηρεσιών, όπως οι πλατφόρμες ψυχαγωγίας, οι υπηρεσίες πληρωμών όπως η Visa και η Mastercard ή οι υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς, όπως επίσης εξαρτάται και σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα για τις σπάνιες γαίες, την επεξεργασία κρίσιμων ορυκτών, τους ηλιακούς συλλέκτες, τις ανεμογεννήτριες και γενικά τα κατασκευασμένα εξαρτήματα για τις αλυσίδες εφοδιασμού της.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν πώς να θεσπίσουν προτίμηση για τα προϊόντα ευρωπαϊκής κατασκευής όταν αγοράζονται με δημόσια χρήματα, να ανοικοδομήσουν την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, να διαφοροποιήσουν τους προμηθευτές, να αναπτύξουν τις δικές τους δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, να εισαγάγουν το ψηφιακό ευρώ για τις ψηφιακές πληρωμές και να αναπτύξουν μια κεφαλαιαγορά σε επίπεδο ΕΕ.