Rheinmetall: Σχέδιο για «One-Stop-Shop» κάλυψης των αμυντικών αναγκών της Ευρώπης

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ετοιμάζεται να εισέλθει δυναμικά στον κλάδο της ναυπηγικής
Rheinmetall sign on a military vehicle
iStock

Μια σειρά στρατηγικών πρωτοβουλιών θέτει σε κίνηση η Rheinmetall (Γερμανία), με στόχο να μετατραπεί σε έναν ενιαίο προμηθευτή (One-Stop-Shop) που θα καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες της Ευρώπης για άμυνα. Αυτό αποκάλυψε σήμερα (9.9.25) ο διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής εταιρείας οπλικών συστημάτων, Άρμιν Πάπεργκερ, σε συνέντευξή του.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Rheinmetall (Γερμανία) ετοιμάζεται να εισέλθει δυναμικά στον κλάδο της ναυπηγικής με στόχο την κατασκευή συστημάτων άμυνας στη θάλασσα. Ο Πάπεργκερ επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για την εξαγορά της Naval Vessels Luerssen (NVL), της ναυπηγικής εταιρείας με έδρα τη Βρέμη, προσθέτοντας ότι είναι «πολύ πεπεισμένος» ότι μπορεί να καταλήξει σε συμφωνία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η εταιρεία είναι επίσης έτοιμη να πουλήσει τα κινητά συστήματα αεράμυνας Skyranger στην Ουκρανία και σχεδιάζει να κατασκευάσει πυραύλους ATACMS και Hellfire αμερικανικής σχεδίασης στη Γερμανία με τον συνεργάτη της Lockheed Martin, δήλωσε ο Papperger στην έκθεση άμυνας DSEI στο Λονδίνο.

Ταυτόχρονα, ο Διευθύνων Σύμβουλος επιβεβαίωσε τα σχέδια για την πώληση των πολιτικών επιχειρήσεων της Rheinmetall το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς δημιουργεί ένα «one-stop-shop» για την χερσαία, θαλάσσια και αεροπορική άμυνα.

«Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε κέντρα διαχείρισης, να δημιουργήσουμε συστήματα πυραύλων, να δημιουργήσουμε εκτοξευτές, να δημιουργήσουμε συστήματα προσομοίωσης και θέλουμε να αναπτυχθούμε σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε ο Πάπεργκερ.

Η Rheinmetall είναι ένας κρίσιμος εταίρος για την Ουκρανία, κυρίως στην παροχή πυρομαχικών στην προσπάθειά της να αποκρούσει την εισβολή της Ρωσίας. Με βάση την εμπειρία από τον πόλεμο, η Ευρώπη θα ήταν «καλά προετοιμασμένη για μια σύγκρουση» εάν μπορούσε να αυξήσει την παραγωγή πυρομαχικών πυροβολικού 155 χιλιοστών σε περίπου 3 εκατομμύρια φυσίγγια ετησίως από τα τρέχοντα 2 εκατομμύρια φυσίγγια, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της στο DSEI, η Rheinmetall θα υπογράψει σύμβαση αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ (587 εκατομμύρια δολάρια) για την προμήθεια συστημάτων Skyranger στην Ουκρανία, με στόχο τις παραδόσεις τριών έως πέντε μονάδων μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε ο Papperger. Πρόσθεσε ότι θέλει να αυξήσει την ικανότητα της Rheinmetall για την κατασκευή Skyranger σε 200 συστήματα ετησίως. Η Skyranger είναι επίσης μέρος της συμμαχίας αεράμυνας European Sky Shield Initiative.

Ο Πάπεργκερ δήλωσε επίσης στο Bloomberg ότι η γερμανική αμυντική εταιρεία θα εμβαθύνει την υπάρχουσα συνεργασία της με την Lockheed Martin παράγοντας πυραύλους ATACMS και Hellfire στο εργοστάσιό της στο βόρειο γερμανικό Ούντερλιες. «Σε 15, 16 μήνες, είμαστε έτοιμοι να παράγουμε ATACMS εδώ στην Ευρώπη» είπε ο Πάπεργκερ.

Η Rheinmetall, ο μεγαλύτερος αμυντικός εργολάβος της Γερμανίας, αποτελεί κεντρικό παράγοντα στην προσπάθεια της Ευρώπης να ενισχύσει την αμυντική της βιομηχανία και να γίνει λιγότερο εξαρτημένη από τις ΗΠΑ για την ασφάλεια. Η εταιρεία, η οποία προμηθεύει όπλα που κυμαίνονται από πυρομαχικά έως άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα, δραστηριοποιείται επίσης στην αεροπορία. Πρόσφατα άνοιξε ένα εργοστάσιο στο Weeze, κοντά στα σύνορα της Γερμανίας με την Ολλανδία, όπου παράγει το κεντρικό τμήμα της ατράκτου για το μαχητικό αεροσκάφος F-35 της Lockheed.

Η Rheinmetall συνεργάζεται επίσης με την Leonardo SpA για την κατασκευή αρμάτων μάχης, καθώς μεγαλύτεροι παίκτες εδραιώνουν τον ποικιλόμορφο τομέα χερσαίων εξοπλισμών της Ευρώπης. Η Leonardo αγοράζει τα περιουσιακά στοιχεία αρμάτων μάχης της Iveco Group NV και δήλωσε τον Ιούλιο ότι σχεδιάζει να συζητήσει με την Rheinmetall πώς να μοιραστεί τα νεοαποκτηθέντα ιταλικά περιουσιακά στοιχεία, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους.

Ο γερμανικός γίγαντας της άμυνας επεκτείνεται ραγδαία εντός και εκτός Γερμανίας, έχοντας ανοίξει τον περασμένο μήνα το μεγαλύτερο εργοστάσιο πυρομαχικών πυροβολικού 155 χιλιοστών της ηπείρου στο Unterluess. Πρόσφατα ανακοίνωσε μεγάλα έργα κατασκευής εργοστασίων πυρομαχικών και πυρίτιδας στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, με στόχο την αύξηση της παρουσίας του στην Ανατολική Ευρώπη.

