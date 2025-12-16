Ρωσία: Καταρρέουν οι ροές και οι τιμές του πετρελαίου – Κλείνει η στρόφιγγα των εσόδων

Διπλό πλήγμα δέχεται το πολεμικό σεντούκι της Ρωσίας από την πτώση των αποστολών πετρελαίου και τη συνεχιζόμενη πτώση των τιμών, με αποτέλεσμα η αξία των εξαγωγών αργού πετρελαίου να φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023.

Πιο αναλυτικά, ο μέσος όρος των ροών αργού πετρελαίου τεσσάρων εβδομάδων μειώθηκε έως τις 14 Δεκεμβρίου, μετά τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση που έχει καταγραφεί από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Παράλληλα, η εκφόρτωση των φορτίων εξελίσσεται σε ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς η τιμή του αργού πετρελαίου της Ρωσίας που παραμένει στη θάλασσα έχει αυξηθεί κατά περίπου 40% από τα τέλη Αυγούστου. Ενδεικτικό των δυσκολιών είναι ότι τουλάχιστον 20 φορτία που φορτώθηκαν στα δυτικά λιμάνια της χώρας τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο δεν έχουν ακόμη παραδοθεί, σύμφωνα με το Bloomberg.

Πολλά δεξαμενόπλοια έχουν εξαφανιστεί από τα συστήματα παρακολούθησης στο αρχιπέλαγος Riau, βορειοανατολικά της Σιγκαπούρης, μια προτιμώμενη τοποθεσία για τη μεταφορά ιρανικών βαρελιών που υπόκεινται σε κυρώσεις μεταξύ πλοίων, η οποία αυξάνεται σε δημοτικότητα μεταξύ των μεταφορέων αργού πετρελαίου της Μόσχας. Τα ίχνη υποδηλώνουν ότι τουλάχιστον έξι ρωσικές αλλαγές φορτίου έχουν πραγματοποιηθεί εκεί από τον Νοέμβριο, ενώ άλλα έξι πλήρως φορτωμένα δεξαμενόπλοια έχουν εξαφανιστεί στην περιοχή μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα.

Η πτώση των εσόδων της Μόσχας συμπίπτει με την άσκηση διπλωματικής πίεσης από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, ακόμη και καθώς το Κρεμλίνο συνεχίζει τους βομβαρδισμούς των υποδομών φυσικού αερίου και ενέργειας της γειτονικής χώρας. Το Κίεβο, με τη σειρά του, συνεχίζει να πλήττει τα πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, επεκτείνοντας τις επιθέσεις του σε πλατφόρμες παραγωγής στην Κασπία Θάλασσα και χτυπώντας περισσότερα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν το πετρέλαιο της χώρας.

Περισσότερα από 170 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού αργού πετρελαίου βρίσκονται σε δεξαμενόπλοια, σημειώνοντας αύξηση 40% από τα τέλη Αυγούστου.

Η Μόσχα απέστειλε 3,61 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 14 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Αυτό σημαίνει μείωση κατά περίπου 70.000 από την περίοδο έως τις 7 Δεκεμβρίου, λόγω της μείωσης των εβδομαδιαίων αποστολών κατά 1,24 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.