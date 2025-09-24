Ρωσία: Σχέδιο αύξησης φόρων για να καλυφθούν τα δημοσιονομικά βάρη του πολέμου

Την αύξηση του φόρου κατανάλωσης σχεδιάζει η Ρωσία καθώς και τη διεύρυνση της βάσης των εταιρειών που υποχρεούνται να τον καταβάλλουν, με σκοπό να βοηθήσει στην κάλυψη του διευρυμένου δημοσιονομικού κενού, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό.

Ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας θα αυξηθεί το 2026 στο 22% από 20%, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη (24.9.25). Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι η αύξηση θα εφαρμοστεί σε ευρύτερη βάση, σύμφωνα με το Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επί του παρόντος, εταιρείες με ετήσια έσοδα άνω των 60 εκατομμυρίων ρούβλι (716.400 δολάρια) καταβάλλουν ΦΠΑ στην κυβέρνηση, αν και στην πράξη συχνά μετακυλούν τον φόρο στους καταναλωτές με τη μορφή υψηλότερων τιμών. Το όριο αυτό θα μειωθεί στα 10 εκατομμύρια ρούβλια σε έσοδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με τον πόλεμο, σε συνδυασμό με τη μείωση των εσόδων από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έχουν ασκήσει αυξημένη πίεση στον προϋπολογισμό. Εκτός από τις αυξήσεις φόρων, η κυβέρνηση εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο ανακατανομής και περικοπής ορισμένων δαπανών σε πολιτικά προγράμματα.

Το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε στην κυβέρνηση ένα τριετές σχέδιο προϋπολογισμού και τροποποιήσεις στον φορολογικό κώδικα, και οι προτάσεις θα εξεταστούν από το υπουργικό συμβούλιο σήμερα και από την Κρατική Δούμα, την κάτω βουλή του κοινοβουλίου, στις 29 Σεπτεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυβέρνηση επιβάλλει επίσης φόρο 5% σε ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, δήλωσε το Υπουργείο Οικονομικών την Τετάρτη. Οι απαλλαγές από τα ασφάλιστρα για τις περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα καταργηθούν, με τις εταιρείες να υποχρεούνται πλέον να καταβάλλουν το τυπικό ποσοστό του 30%. Ο κατάλογος των βιομηχανιών που είναι επιλέξιμοι για προνομιακή μεταχείριση θα μειωθεί επίσης δραστικά.

Ο υπουργός Οικονομικών, Άντον Σιλουάνοφ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια ενός φόρουμ στη Μόσχα ότι η κυβέρνηση χρειάζεται να κάνει τον προϋπολογισμό πιο δυναμικό προκειμένου να ανταποκριθεί σε τυχόν περιορισμούς που αντιμετωπίζουμε.

Ωστόσο, τα σχέδια του προϋπολογισμού μπορούν να αλλάξουν και από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα δαπανήσει πάνω από τους δικούς της στόχους.

Οι δαπάνες αναμένεται να φτάσουν τα 42,3 τρισεκατομμύρια ρούβλια, ή περίπου το 19% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, το 2025, μετά από μια προσαρμογή στα μέσα του έτους που πρόσθεσε 829 δισεκατομμύρια ρούβλια στο σχέδιο. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού διευρύνθηκε απότομα από τον αρχικό στόχο του 0,5% του ΑΕΠ σε 1,7%.

Η τελευταία αύξηση του ΦΠΑ αύξησε τον φόρο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες το 2019. Πέρυσι, ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υποσχέθηκε να μην αυξήσει τους φόρους μέχρι το 2030 και μάλιστα εξέδωσε αντίστοιχη εντολή προς την κυβέρνηση και τους νομοθέτες προς τούτο.