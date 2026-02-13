SAFE: Η ΕΕ εγκρίνει χρηματοδοτήσεις για την άμυνα σε 16 χώρες – Πως μοιράζεται το πακέτο και ποια η θέση της Ελλάδας

Το Συμβούλιο της ΕΕ εξέδωσε σήμερα (13.2.2025) μια σειρά αποφάσεων με τις οποίες ενεργοποιείται η χρηματοδοτική υποστήριξη μέσω του SAFE για 8 κράτη μέλη της ΕΕ, στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Ισπανία, την Κροατία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία.

Παράλληλα, έχει εγκριθεί από τους πρέσβεις της ΕΕ μια δεύτερη δέσμη εκτελεστικών αποφάσεων που αφορά τη χρηματοδοτική συνδρομή μέσω SAFE σε ακόμη 8 χώρες μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Ελλάδα (Εσθονία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία και Φινλανδία) και αναμένεται να εκδοθεί και τυπικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σημερινή απόφαση ακολουθούν την θετική αξιολόγηση της Κομισιόν των εθνικών επενδυτικών σχεδίων των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας, ανοίγοντας τον δρόμο για το πρώτο κύμα οικονομικά προσιτών, μακροπρόθεσμων δανείων που θα αποδεσμεύσει η Κομισιόν.

Πρόκειται για κεφάλαια που επιτρέπουν στις συμμετέχουσες χώρες να αποκτήσουν σύγχρονο αμυντικό εξοπλισμό και να ενισχύσουν την αμυντική τους ετοιμότητα.

Το SAFE αποτελεί ένα ενωσιακό χρηματοδοτικό μέσο το οποίο στηρίζει τα κράτη μέλη που επιθυμούν να επενδύσουν στην αμυντική βιομηχανική παραγωγή μέσω κοινών προμηθειών, εστιάζοντας σε δυνατότητες προτεραιότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του 1ου κύματος του SAFE

Χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του 2ου κύματος του SAFE (προς έγκριση στις 17 Φεβρουαρίου)

Η συμφωνία με τον Καναδά

Επιπλέον, σήμερα το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την ΕΕ να υπογράψει τη διμερή συμφωνία μεταξύ με τον Καναδά, η οποία θα επιτρέψει σε καναδικές εταιρείες και προϊόντα να συμμετέχουν σε σε δημόσιες συμβάσεις προμηθειών στο πλαίσιο του SAFE. Με αυτή τη συμφωνία ο Καναδάς γίνεται η 1η μη ευρωπαϊκή χώρα που θα θα συμμετέχει στο μέσο SAFE.

Μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, η συμφωνία εγκρίθηκε σε προκαταρκτικό επίπεδο από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών στην ΕΜΑ στις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Μετά την υπογραφή, η συμφωνία μπορεί να εφαρμοστεί προσωρινά. Η συμφωνία θα συναφθεί και τυπικά μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει την έγκρισή του. Το κείμενο της συμφωνίας θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Μετά την έκδοση των εκτελεστικών αποφάσεων, η Επιτροπή θα συνάψει δανειακές συμφωνίες με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και θα προβεί στην εκταμίευση των πληρωμών προχρηματοδότησης.