Σανγκάη: Στο 5% ο πήχης για την αύξηση του ΑΕΠ για το 2026

Γύρω στο 5% έθεσε η Σανγκάη τον οικονομικό στόχο ανάπτυξης του ΑΕΠ για το 2026, σύμφωνα με την προχθεσινή (3.2.2026) δήλωση του Γκονγκ Τσενγκ, δημάρχου της κινεζικής μητρόπολης, στη διάρκεια παρουσίασης μιας επίσημης κυβερνητικής αναφοράς εργασίας για τους οικονομικούς στόχους της νέας χρονιάς.

Αναλυτικότερα, ο Λου Μινγκ διευθυντής του ινστιτούτου, Shanghai Institute for National Economy στο πανεπιστήμιο, Shanghai Jiao Tong University, δήλωσε ότι ο στόχος αύξησης του ΑΕΠ της κινεζικής μητρόπολης σε ετήσιο ποσοστό γύρω στο 5% αντανακλά τη στρατηγική απόφαση της Σανγκάης, αλλά και τη ρεαλιστική προσέγγισή της στο κεντρικό ζήτημα της οικονομικής ανάπτυξης της.

Ο ίδιος σημείωσε ότι αυτός ο οικονομικός στόχος υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ δρομολογεί ένα νέο στάδιο οικονομικής ανάπτυξης και προσαρμογής στις διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος της Κίνας.