Συμβαίνει τώρα:
Διεθνή

Σανγκάη: Στο 5% ο πήχης για την αύξηση του ΑΕΠ για το 2026

Ο οικονομικός στόχος υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και ένα νέο στάδιο οικονομικής ανάπτυξης και προσαρμογής
REUTERS
REUTERS / Carlos Barria / File Photo

Γύρω στο 5% έθεσε η Σανγκάη τον οικονομικό στόχο ανάπτυξης του ΑΕΠ για το 2026, σύμφωνα με την προχθεσινή (3.2.2026) δήλωση του Γκονγκ Τσενγκ, δημάρχου της κινεζικής μητρόπολης, στη διάρκεια παρουσίασης μιας επίσημης κυβερνητικής αναφοράς εργασίας για τους οικονομικούς στόχους της νέας χρονιάς.

Αναλυτικότερα, ο Λου Μινγκ διευθυντής του ινστιτούτου, Shanghai Institute for National Economy στο πανεπιστήμιο, Shanghai Jiao Tong University, δήλωσε ότι ο στόχος αύξησης του ΑΕΠ της κινεζικής μητρόπολης σε ετήσιο ποσοστό γύρω στο 5% αντανακλά τη στρατηγική απόφαση της Σανγκάης, αλλά και τη ρεαλιστική προσέγγισή της στο κεντρικό ζήτημα της οικονομικής ανάπτυξης της.

Ο ίδιος σημείωσε ότι αυτός ο οικονομικός στόχος υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ δρομολογεί ένα νέο στάδιο οικονομικής ανάπτυξης και προσαρμογής στις διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος της Κίνας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
293
222
137
124
113
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Αμφίβολος ο στόχος της ΕΕ για επάρκεια κρίσιμων πρώτων υλών έως το 2030
«Φαντάζει εκτός πραγματικότητας» η φιλοδοξία της ΕΕ να εξασφαλίσει μέχρι το 2030 τον εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών για την ενεργειακή της μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές
Solar panels and wind turbines generating renewable energy for green and sustainable future.
Newsit logo
Newsit logo