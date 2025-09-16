Διεθνή

Σε διάλογο ΗΠΑ – Ινδία για εμπόριο και άμυνα

Δεν είναι σαφές πώς οι δύο πλευρές θα επιλύσουν το ζήτημα των αγορών ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία
REUTERS
REUTERS / Toru Hanai / File Photo

Για την επίλυση των εμπορικών τους εντάσεων θα συναντηθούν αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ινδίας στο Νέο Δελχί αυτή την εβδομάδα.

Μια αμερικανική εμπορική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Μπρένταν Λιντς, βοηθό εμπορικό εκπρόσωπο για τη Νότια και Κεντρική Ασία, είχε προγραμματίσει να φτάσει στην Ινδία χθες το βράδυ (15.9.2025) για μια μέρα συνομιλιών. Αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και στελέχη της Boeing αναμένεται επίσης να φτάσουν στην Ινδία αυτή την εβδομάδα για να διαπραγματευτούν την πώληση ναυτικών αεροσκαφών.

Οι δύο πλευρές επιδιώκουν να επιλύσουν τις διαφορές τους, μετά την επιβολή από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δασμού 50% στην Ινδία τον περασμένο μήνα – τον υψηλότερο στην Ασία – ως τιμωρία για τα εμπορικά εμπόδια και τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία. 

Το Νέο Δελχί δηλώνει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για την αποκατάσταση των σχέσεων. Οι ΗΠΑ και η Ινδία είχαν προηγουμένως δεσμευτεί για τη σύναψη διμερούς συμφωνίας που θα ολοκληρωθεί έως το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους.

Δεν είναι σαφές πώς οι δύο πλευρές θα επιλύσουν το ζήτημα των αγορών ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, το οποίο, σύμφωνα με τον Τραμπ, βοηθά τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο του στην Ουκρανία. Ο Τραμπ πρότεινε ξεχωριστά στις χώρες της Ομάδας των Επτά να αυξήσουν τους δασμούς για την Κίνα και την Ινδία, τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συνομιλήσει με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι τις επόμενες εβδομάδες. Οι αξιωματούχοι του Μόντι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι θα συνεχίσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, εφόσον αυτό είναι οικονομικά βιώσιμο.

Παρόλο που η Ινδία ήταν από τις πρώτες χώρες που ξεκίνησαν εμπορικές συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ, οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία μετά από πέντε γύρους συζητήσεων. Οι σχέσεις της Νέου Δελχί με τη Μόσχα και η άρνησή της να ανοίξει τις αγορές γαλακτοκομικών προϊόντων και γεωργικών προϊόντων είναι μεταξύ των λόγων για τους οποίους οι συνομιλίες έχουν σταματήσει.

