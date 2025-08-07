Σε ισχύ οι νέοι εμπορικοί δασμοί των ΗΠΑ από σήμερα

Σε ισχύ τέθηκαν σήμερα (7.8.25) οι νέοι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα εισαγόμενα από δεκάδες οικονομίες, στο πλαίσιο του εγχειρήματος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επανακαθορίσει τη διεθνή εμπορική πολιτική και να δημιουργήσει μια νέα παγκόσμια εμπορική τάξη, πιο ευνοϊκή – σύμφωνα με τον ίδιο – για την αμερικανική παραγωγή.

Συγκεκριμένα, οι επιπρόσθετοι, «ανταποδοτικοί» δασμοί που επέβαλλε ο Ντόναλντ Τραμπ, τέθηκαν σε ισχύ στις 07:01 (ώρα Ελλάδας) αντικαθιστώντας για τις περισσότερες χώρες τους δασμούς «βάσης» 10% που εφαρμόζονταν από τον Απρίλιο σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισέρχονταν στις ΗΠΑ.

«Είναι μεσάνυχτα!!! Δισεκατομμύρια δολάρια τελωνειακών δασμών συρρέουν τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», έγραψε στο δίκτυό του, το Truth Social, μερικά λεπτά αφού τέθηκαν σε ισχύ.

Οι νέοι δασμοί παρουσιάζουν θεαματικές διακυμάνσεις, κυμαινόμενοι από 15% έως και 41%, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης και τον τύπο των προϊόντων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα τους. Ειδικότερα, προϊόντα όπως τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, τα ιαπωνικά ηλεκτρονικά και τα νοτιοκορεατικά χημικά αγαθά αναμένεται να υποστούν σημαντικές επιβαρύνσεις, επηρεάζοντας άμεσα την ανταγωνιστικότητα των αντίστοιχων εξαγωγικών κλάδων.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι οι δασμοί στοχεύουν στη «διόρθωση χρόνιων ανισορροπιών» και στη «θωράκιση της αμερικανικής οικονομίας απέναντι σε αθέμιτες πρακτικές».

Πριν τεθούν σε ισχύ αυτοί οι νέοι δασμοί, το μέσο ποσοστό των δασμών που επιβάλλονταν στα προϊόντα που εισέρχονταν στη χώρα ήταν 18,4%, το υψηλότερο από το 1933, σύμφωνα με το ερευνητικό κέντρο Budget Lab του Πανεπιστημίου του Γέιλ.

Η επιπλέον αύξηση αναμένεται ότι θα ανεβάσει αυτό το ποσοστό κοντά στο 20%, σύμφωνα με τους αναλυτές του Pantheon Macroeconomics. Θα είναι έτσι οι πιο υψηλοί από τις αρχές της δεκαετίας του 1930, σύμφωνα με το Budget Lab.

Και αναμένεται να ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, καθώς ο ένοικος του Λευκού Οίκου θέλει επίσης να επιβάλει δασμούς στα εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα και στους εισαγόμενους ημιαγωγούς.

Σ’ αυτούς τους τελευταίους, καθώς και στα μικροτσίπ, πρόκειται να επιβληθεί δασμός 100%, διευκρίνισε χθες (6.8.25) χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Ορισμένες χώρες, όπως η Ελβετία, προσπάθησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να μειώσουν τους δασμούς που τις αφορούν, με την Ελβετική Συνομοσπονδία να στέλνει στην Ουάσινγκτον την πρόεδρό της και τον υπουργό της επί των Οικονομικών.

Προς το παρόν, μολονότι η αμερικανική κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι «δεκάδες συμφωνίες» θα υπογράφονταν αυτούς τους τελευταίους μήνες, υλοποιήθηκαν μόλις επτά, κυρίως αυτές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ιαπωνία ή με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόκειται ως επί το πλείστον για προκαταρκτικές συμφωνίες, που πρέπει να επισημοποιηθούν και οι οποίες συνοδεύονται από υποσχέσεις για μαζικές επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά των χωρών ή των συνασπισμών με τις οποίες έχουν συναφθεί.

Εξαίρεση αποτελεί το Μεξικό, το οποίο ξέφυγε από τις νέες αυξήσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ παράτεινε για 90 ημέρες τις δασμολογικές συνθήκες που ισχύουν αυτή τη στιγμή για τη χώρα, δηλαδή δασμοί 25% στα προϊόντα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες πέραν της βορειοαμερικανικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών.

Αντιθέτως ο Καναδάς είδε την 1η Αυγούστου να αυξάνεται στο 35% ο επιπρόσθετος δασμός που ισχύει για τα προϊόντα του.

Ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ υποβάθμισε ωστόσο τον αντίκτυπο αυτού του επιπρόσθετου δασμού, εκτιμώντας ότι δεν ισχύει για πάνω από το 85% των καναδικών εξαγωγών προς τη γειτονική χώρα.

Η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα αυστηρή με ορισμένες χώρες.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται επιπρόσθετοι τελωνεικακοί δασμοί 50% στη Βραζιλία, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ χθες. Και εδώ, χάρη στις πολυάριθμες εξαιρέσεις, αυτοί οι επιπρόσθετοι δασμοί θα ισχύσουν για λιγότερα από το 35% των προϊόντων, σύμφωνα με την Μπραζίλια.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτός ο επιπρόσθετος δασμός αποτελεί αντίποινα για τις διώξεις με στόχο τον πρώην πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρου, τον ακροδεξιό σύμμαχό του, ο οποίος κατηγορείται ότι έκανε απόπειρα πραξικοπήματος μετά την εκλογική ήττα του το 2022.