Σε ποιο σημείο βρίσκει τις ελληνο – γαλλικές οικονομικές σχέσεις η κρίση στο Παρίσι

Αντίκτυπο στις ελληνο – γαλλικές οικονομικές σχέσεις μπορεί να έχει η οικονομική κρίση που απειλεί το Παρίσι λόγω της προσφυγής του πρωθυπουργού Μπαϊρού στη Βουλή της Γαλλίας για ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Να σημειωθεί ότι η Γαλλία αποτελεί σημαντικό εταίρο της χώρας μας σε επίπεδο εμπορίου, υπηρεσιών (πχ τουρισμός) και επενδύσεων και σε περίπτωση κρίσης μπορεί να επηρεάσει άμεσα ή και έμμεσα την οικονομία της Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία φωτογραφία της στιγμής σε σχέση με τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας δίνει η ετήσια έκθεση του γραφείου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, η οποία δημοσιεύθηκε στα τέλη Ιουλίου 2025.

Πώς εξελίχθηκε το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Γαλλίας κατά το 2024

Μείωση της τάξης του 1,66% κατέγραψε το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Γαλλίας κατά το 2024 σε σχέση με το 2023. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο όγκος εμπορίου των δύο χωρών διαμορφώθηκε σε 5,4 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν μείωση της τάξεως του 18,3% σε σχέση με το 2023 και διαμορφώθηκαν σε 1,47 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 6,4% και διαμορφώθηκαν σε 3,94 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο παραμένει ελλειμματικό για τη χώρα μας άγγιξε τα 2,47 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί μειώθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία

Το 2024 οι ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν σημαντική πτώση (-18,3%), κυρίως λόγω της δραματικής μείωσης στις εξαγωγές φαρμάκων (-47,7%) και πετρελαιοειδών (-68,4%), που ήταν από τα πιο ισχυρά εξαγώγιμα προϊόντα το 2023.

Παράλληλα, παρατηρείται σταθερότητα ή μικρή αύξηση σε άλλους τομείς, όπως τα τυριά (+9,5%) και τα προϊόντα αργιλίου, ενώ το βιοντίζελ εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως σημαντική εξαγωγική κατηγορία.

Η δομή των εξαγωγών δείχνει μια εξάρτηση από λίγους, ευμετάβλητους κλάδους, ενώ η πτώση των εξαγωγών σε συνδυασμό με την αύξηση των εισαγωγών έχει επιδεινώσει σημαντικά το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.

Παρά τη συνολική υποχώρηση, οι εξαγωγές τροφίμων και μετάλλων εμφανίζουν ανθεκτικότητα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αναδιάρθρωση και διαφοροποίηση της εξαγωγικής στρατηγικής με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Σε εξαψήφια ανάλυση προϊόντων (CN6) τα κυριότερα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα είναι τα ακόλουθα: φάρμακα, αξίας 169,4 εκατ. ευρώ, τυριά, πλην νωπών, αξίας 80,8 εκατ. ευρώ, σωλήνες από χαλκό, αξίας 76,8 εκατ. ευρώ, ελάσματα και ταινίες από κράματα αργιλίου, αξίας 59,8 εκατ. ευρώ, σπαρίδες, αξίας 48,5 εκατ. ευρώ κ.α.

Η πορεία των ελληνικών εισαγωγών από τη Γαλλία

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία παρουσίασαν ποικιλία μεταβολών ανά κατηγορία προϊόντων το 2024. Οι εισαγωγές φαρμάκων αυξήθηκαν οριακά (+1,84%) και παρέμειναν η κορυφαία κατηγορία, ενώ τα αυτοκίνητα και τα προϊόντα κρέατος κατέγραψαν μικρή πτώση.

Εντυπωσιακή αύξηση σημειώθηκε στις εισαγωγές λυχνιών (+96,9%) και αεροπορικού/διαστημικού εξοπλισμού (+79,4%), δείχνοντας πιθανή ενίσχυση συνεργασίας σε υψηλή τεχνολογία και άμυνα. Επίσης, ανοδικά κινήθηκαν προϊόντα μακιγιάζ και αιθέρες.

Αντίθετα, σημαντική μείωση εμφάνισαν τα πετρελαιοειδή (-55,7%) και τα προϊόντα σιδήρου (-31,8%), πιθανώς λόγω αλλαγών σε τιμές, πολιτικές ή στρατηγική προμήθειας. Η συνολική εικόνα δείχνει σταδιακή στροφή σε τεχνολογικά και καταναλωτικά προϊόντα, με ταυτόχρονη μείωση της εξάρτησης από ενεργειακά και βαριά βιομηχανικά αγαθά.

Σε εξαψήφια ανάλυση προϊόντων (CN6) τα κυριότερα εισαγόμενα ελληνικά προϊόντα είναι τα ακόλουθα: φάρμακα, αξίας 245,7 εκατ. ευρώ, άλλα οχήματα, αξίας 139,8 εκατ. ευρώ, λυχνίες για τηλεοπτικές μηχανές λήψης, αξίας 126 εκατ. ευρώ, αιθέρες άκυκλοι, αξίας 116,1 εκατ. ευρώ, κρέατα βοοειδών, αξίας 11,7 εκατ. ευρώ, προϊόντα μακιγιάζ (330499), αξίας 88,9 εκατ. ευρώ, φάρμακα με ινσουλίνη, αξίας 61 εκατ. ευρώ κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γαλλικές εξαγωγές προς την Ελλάδα παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό διαφοροποίησης από τις ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία, περιλαμβάνοντας ευρεία ποικιλία προϊόντων από φάρμακα και καλλυντικά ως οχήματα και σκάφη, και από αγροδιατροφικά προϊόντα ως κατασκευαστικά υλικά. Αντιθέτως, οι ελληνικές εξαγωγές είναι διαρθρωμένες κυρίως γύρω από τα φαρμακευτικά, τα προϊόντα διατροφής (ελαιόλαδο/φρούτα/ιχθυηρά/γαλακτοκομικά) και βιομηχανικά – δομικά υλικά.

Οι ελληνικές εξαγωγές προς Γαλλία παρουσιάζουν, σε επίπεδο κατηγοριών προϊόντων, παρόμοια εικόνα με την προηγούμενη χρονιά, ενώ στις γαλλικές εξαγωγές προς Ελλάδα υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τα προϊόντα που καταλαμβάνουν τις δέκα πρώτες θέσεις από χρονιά σε χρονιά.

Εμπόριο υπηρεσιών

Η Ελλάδα καταγράφει σταθερά πλεονάσματα στο ισοζύγιο υπηρεσιών της με τη Γαλλία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2024, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών της Ελλάδας με τη Γαλλία κατέγραψε μικρή μείωση 24,27%, σε σχέση με το 2023 φθάνοντας το 1,06 δισ. ευρώ.

Οι εισπράξεις της Ελλάδας από τη Γαλλία κατέγραψαν μείωση 10,7% το 2024, αγγίζοντας τα 2 δισ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές σημείωσαν αύξηση 11,86% και αξία 943 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat και βάσει της επικαιροποιημένης έκδοσης του εγχειριδίου για το Ισοζύγιο Πληρωμών (BPM6), την πρώτη θέση μεταξύ των εισπράξεων της Ελλάδας από το εμπόριο υπηρεσιών με τη Γαλλία κατέλαβαν οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες με συντριπτικό μερίδιο της τάξεως του 70% επί των συνολικών εισπράξεων από τη Γαλλία. Ακολουθούν οι μεταφορές. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των μεταφορικών εισπράξεων, το ήμισυ περίπου αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές.

Στην 3η θέση της κατάταξης βρίσκονται οι λοιπές υπηρεσίες επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτές περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, τις υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς, τις νομικές, λογιστικές, συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες. Ακολουθούν οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, καθώς και οι ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υπηρεσίες.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της Ελλάδας από τη Γαλλία το 2024 ανήλθαν σε 1,259 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 11,6% σε σχέση με το 2023. Σχετικά με τις αφίξεις των Γάλλων τουριστών στην Ελλάδα κατά το 2024, αυτές ανήλθαν σε 1,99 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένες κατά 8,8% σε σχέση με το 2023. Συνολικά, το μερίδιο που αντιστοιχεί στη Γαλλία επί των συνολικών ταξιδιωτικών αφίξεων στη χώρα μας ανήλθε σε 4,9% το 2024, με τη χώρα να αποτελεί την 4η σημαντικότερη χώρα προέλευσης τουριστών, μετά τη Γερμανία το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Γάλλοι τουρίστες στην Ελλάδα αυξήθηκαν από 1,54 εκατ. το 2019, πριν δηλαδή από την κρίση του COVID, σε 1,99 εκ. το 2024. Πρόκειται για μία αλματώδη αύξηση της τάξεως του 29% μέσα σε έξι χρόνια.

Όσον αφορά τις πληρωμές της Ελλάδας προς τη Γαλλία, σύμφωνα με την 6η έκδοση του εγχειριδίου για το Ισοζύγιο Πληρωμών (BPM6), την πρώτη θέση μεταξύ των πληρωμών της Ελλάδας προς τη Γαλλία καταλαμβάνουν οι μεταφορές. Ακολουθούν οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες Στην 3η θέση της κατάταξης βάσει μεριδίου βρίσκονται οι λοιπές υπηρεσίες επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ακολουθούν με μικρή διαφορά οι ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υπηρεσίες καθώς και οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής.

Άμεσες Επενδύσεις της Ελλάδας στη Γαλλία

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το απόθεμα ελληνικών επενδύσεων στη Γαλλία το 2022 ανήρχετο σε 81 εκατ. ευρώ, έναντι 85 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα (μείωση 5%).

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι το απόθεμα ελληνικών Α.Ξ.Ε. στη Γαλλία εξακολουθεί να παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καταλαμβάνοντας, ένα πολύ μικρό μερίδιο επί του συνολικού αποθέματος ελληνικών ΑΞΕ στο εξωτερικό.

Όσον αφορά τις ροές ελληνικών άμεσων επενδύσεων προς την Γαλλία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2023 καταγράφηκαν εισροές ύψους 6 εκατ. ευρώ, ενώ το 2024 οι ροές έχουν αρνητικό πρόσημο.