Σε τροχιά μείωσης επιτοκίων η Fed – Στο μικροσκόπιο η αγορά εργασίας και ο πληθωρισμός

Στροφή πολιτικής αναμένεται να κάνουν σήμερα Τετάρτη (17.9.2025) οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ώστε στηρίξουν την ασταθή αγορά εργασίας των ΗΠΑ μειώνοντας τα επιτόκια, σηματοδοτώντας μια αλλαγή μετά τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό που προκάλεσαν οι δασμοί και τους κράτησαν σε αναμονή όλο το χρόνο.

Η αλλαγή πολιτικής θα πραγματοποιηθεί μετά εσωτερικές εντάσεις και τις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πίεσε για μια «μεγάλη μείωση» επιτοκίων αυτή την εβδομάδα αλλά και την κόπωση της αγοράς. Το πολιτικό δράμα έχει επίσης δημιουργήσει αβεβαιότητα σχετικά με το ποιοι θα παρευρεθούν στη συνεδρίαση πολιτικής αυτής της εβδομάδας, αν και η σύνθεση της συνεδρίασης πιθανότατα οριστικοποιήθηκε τη Δευτέρα το βράδυ (15.9.2025), όταν η Γερουσία επιβεβαίωσε έναν νέο διοικητή της Fed και μια καθυστερημένη δικαστική απόφαση επέτρεψε σε έναν άλλο αξιωματούχο να παραμείνει στη θέση του προς το παρόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέρα από αυτές τις ίντριγκες, οι επενδυτές θα στραφούν στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ και θα αναλύσουν τις νέες οικονομικές προβλέψεις για να βρουν ενδείξεις σχετικά με την πιθανή πορεία των επιτοκίων τους επόμενους μήνες.

Οι προβλέψεις θα δημοσιευθούν στις 2 μ.μ. στην Ουάσιγκτον (21.00 ώρα Ελλάδας) μαζί με την απόφαση για τα επιτόκια, ενώ η συνέντευξη τύπου του Πάουελ θα ξεκινήσει 30 λεπτά αργότερα.

Οι παρατηρητές της Fed αναμένουν ότι οι διαφορετικές απόψεις σχετικά με την απασχόληση και τον πληθωρισμό θα εμποδίσουν τους αξιωματούχους να υποσχεθούν ένα επιθετικό ρυθμό μείωσης των επιτοκίων.

«Κάθε μείωση είναι πιο δύσκολη από την προηγούμενη, εκτός εάν η αγορά εργασίας δείξει σημάδια συνεχιζόμενης επιδείνωσης», δήλωσε ο Αντίτια Μπέιβ, ανώτερος οικονομολόγος της Bank of America για τις ΗΠΑ.