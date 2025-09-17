Σε τροχιά μείωσης επιτοκίων η Fed – Στο μικροσκόπιο η αγορά εργασίας και ο πληθωρισμός

Πιο δημοφιλή
Μη χάσετε
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Βόμβα Ντράγκι: Χρειαζόμαστε διπλάσιες δημόσιες επενδύσεις στην ΕΕ ετησίως – Στα 1,2 τρισ. ευρώ το συνολικό πακέτο, με λιτότητα θα καλυφτεί η «τρύπα»
Η εκτίναξη των απαιτούμενων επενδύσεων στην ΕΕ από τα 800 δισ. ευρώ στα 1,2 τρισ. ευρώ ετησίως οφείλεται στην απόφαση του ΝΑΤΟ περί 5% αμυντικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ
Tο ευρώ σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδό του από την 1η Ιουλίου την Τρίτη (16.9.25), κερδίζοντας έως και 0,5% στα 1,1818 δολάρια
Να «δράσουμε από κοινού και χρειαζόμαστε περισσότερη ταχύτητα», και ανάγκη για «μια διαφορετική πορεία που απαιτεί νέα ταχύτητα, κλίμακα και ένταση», επεσήμανε ο Ντράγκι
Θα έπρεπε να κατασκευάζονται 2,3 έως 2,5 επιθετικά υποβρύχια ετησίως για να καλυφθούν οι ανάγκες των ΗΠΑ, αντ' αυτού, οι ΗΠΑ έχουν περιοριστεί στην κατασκευή 1,2 επιθετικών υποβρυχίων ετησίως
Η ΕΕ αναβάλλει την υποβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας για να ευθυγραμμιστεί με τις προτεραιότητες της G7
Το 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχεύσει περίπου έξι ρωσικές τράπεζες και εταιρείες ενέργειας
Σε περίπτωση που η οικονομία αποδυναμωθεί, εάν ο πληθωρισμός αρχίσει να πέφτει σημαντικά κάτω από τον στόχο του 2%, τότε η ΕΚΤ θα μπορούσε επίσης να μειώσει τα επιτόκια
Η αύξηση των μισθών, εξαιρουμένων των επιδομάτων, επιβραδύνθηκε στο 4,8% το β' τρίμηνο
Δεν είναι σαφές πώς οι δύο πλευρές θα επιλύσουν το ζήτημα των αγορών ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία