Διεθνή

Σε τροχιά μείωσης επιτοκίων η Fed – Στο μικροσκόπιο η αγορά εργασίας και ο πληθωρισμός

Η αλλαγή πλεύσης στη νομισματική πολιτική έρχεται μετά τις πιέσεις Τραμπ
Το κτίριο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed)
REUTERS / Aaron Schwartz

Στροφή πολιτικής αναμένεται να κάνουν σήμερα Τετάρτη (17.9.2025) οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ώστε στηρίξουν την ασταθή αγορά εργασίας των ΗΠΑ μειώνοντας τα επιτόκια, σηματοδοτώντας μια αλλαγή μετά τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό που προκάλεσαν οι δασμοί και τους κράτησαν σε αναμονή όλο το χρόνο.

Η αλλαγή πολιτικής θα πραγματοποιηθεί μετά εσωτερικές εντάσεις και τις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πίεσε για μια «μεγάλη μείωση» επιτοκίων αυτή την εβδομάδα αλλά και την κόπωση της αγοράς. Το πολιτικό δράμα έχει επίσης δημιουργήσει αβεβαιότητα σχετικά με το ποιοι θα παρευρεθούν στη συνεδρίαση πολιτικής αυτής της εβδομάδας, αν και η σύνθεση της συνεδρίασης πιθανότατα οριστικοποιήθηκε τη Δευτέρα το βράδυ (15.9.2025), όταν η Γερουσία επιβεβαίωσε έναν νέο διοικητή της Fed και μια καθυστερημένη δικαστική απόφαση επέτρεψε σε έναν άλλο αξιωματούχο να παραμείνει στη θέση του προς το παρόν.

Πέρα από αυτές τις ίντριγκες, οι επενδυτές θα στραφούν στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ και θα αναλύσουν τις νέες οικονομικές προβλέψεις για να βρουν ενδείξεις σχετικά με την πιθανή πορεία των επιτοκίων τους επόμενους μήνες.

Οι προβλέψεις θα δημοσιευθούν στις 2 μ.μ. στην Ουάσιγκτον (21.00 ώρα Ελλάδας) μαζί με την απόφαση για τα επιτόκια, ενώ η συνέντευξη τύπου του Πάουελ θα ξεκινήσει 30 λεπτά αργότερα.

Οι παρατηρητές της Fed αναμένουν ότι οι διαφορετικές απόψεις σχετικά με την απασχόληση και τον πληθωρισμό θα εμποδίσουν τους αξιωματούχους να υποσχεθούν ένα επιθετικό ρυθμό μείωσης των επιτοκίων.

«Κάθε μείωση είναι πιο δύσκολη από την προηγούμενη, εκτός εάν η αγορά εργασίας δείξει σημάδια συνεχιζόμενης επιδείνωσης», δήλωσε ο Αντίτια Μπέιβ, ανώτερος οικονομολόγος της Bank of America για τις ΗΠΑ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Βόμβα Ντράγκι: Χρειαζόμαστε διπλάσιες δημόσιες επενδύσεις στην ΕΕ ετησίως – Στα 1,2 τρισ. ευρώ το συνολικό πακέτο, με λιτότητα θα καλυφτεί η «τρύπα»
Η εκτίναξη των απαιτούμενων επενδύσεων στην ΕΕ από τα 800 δισ. ευρώ στα 1,2 τρισ. ευρώ ετησίως οφείλεται στην απόφαση του ΝΑΤΟ περί 5% αμυντικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ
Ο Μάριο Ντράγκι
Μάριο Ντράγκι: Η αδράνεια δεν απειλεί μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και την κυριαρχία μας
Να «δράσουμε από κοινού και χρειαζόμαστε περισσότερη ταχύτητα», και ανάγκη για «μια διαφορετική πορεία που απαιτεί νέα ταχύτητα, κλίμακα και ένταση», επεσήμανε ο Ντράγκι
Μάριο Ντράγκι 2
Γιατί οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ναυπηγικό «Περλ Χάρμπορ» από την Κίνα
Θα έπρεπε να κατασκευάζονται 2,3 έως 2,5 επιθετικά υποβρύχια ετησίως για να καλυφθούν οι ανάγκες των ΗΠΑ, αντ' αυτού, οι ΗΠΑ έχουν περιοριστεί στην κατασκευή 1,2 επιθετικών υποβρυχίων ετησίως
Σημαίες της Κίνας και των ΗΠΑ
Newsit logo
Newsit logo