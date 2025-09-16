Σε υψηλά 4ετιας το ευρώ εν αναμονή της μείωσης επιτοκίων από τη Fed

Άνοδο σημείωσε το ευρώ προς το ισχυρότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για μια μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) αυτή την εβδομάδα, η οποία θα εδραιώσει την αποκλίνουσα πορεία του από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, το ευρώ σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδό του από την 1η Ιουλίου την Τρίτη (16.9.25), κερδίζοντας έως και 0,5% στα 1,1818 δολάρια. Έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 14% το 2025, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση εννέα μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ. Η προοπτική τριών πλήρων μειώσεων των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του έτους, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες ότι η ΕΚΤ δεν θα μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια, αναμένεται να μειώσει το χάσμα μεταξύ των βασικών επιτοκίων των δύο κεντρικών τραπεζών.

Ένα άλμα πάνω από το υψηλό του Ιουλίου, το 1,1829 δολάριο, θα σηματοδοτούσε το ισχυρότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2021 και οι επιλογές υποδηλώνουν ότι αυτό θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις για μια άνοδο στο στενά παρακολουθούμενο επίπεδο των 1,20 δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τα υψηλότερα επιτόκια συνήθως ωφελούν το νόμισμα μιας χώρας και, ενώ οι ΗΠΑ τείνουν προς τη χαλάρωση καθώς η αγορά εργασίας τους ψυχραίνεται, ένα τείχος στις αμυντικές δαπάνες και τις δαπάνες για υποδομές στην Ευρώπη αναμένεται να τονώσει την ανάπτυξη και να ενισχύσει τον πληθωρισμό, κρατώντας την ΕΚΤ σε αναμονή – ή τελικά αναγκάζοντάς την να αυξήσει τα επιτόκια.

«Οι προβλέψεις για τη σχετική ανάπτυξη, τα σχετικά επιτόκια και το συνολικό πλαίσιο της αγοράς είναι όλα προς το παρόν υπέρ του ευρώ», έγραψε σε σημείωμα ο Kit Juckes , επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος στην Societe Generale SA. Τα long στοιχήματα στο ευρώ δεν είναι τόσο διαδεδομένα όσο πιστεύαμε και οι πιθανότητες να κινηθεί προς το 1,20 δολάριο αυτόν τον μήνα έχουν βελτιωθεί, είπε.

Οι αντιστροφές κινδύνου μιας εβδομάδας, που αποτελούν δείκτη τοποθέτησης και ψυχολογίας, αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο του μήνα, δείχνοντας μια σταθερή αύξηση της ζήτησης για δικαιώματα προαίρεσης που παρέχουν το δικαίωμα αγοράς ευρώ, από τότε που η ΕΚΤ έδωσε σήμα ότι ολοκλήρωσε την χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Στοιχεία από το Depository Trust & Clearing Corporation το επιβεβαίωσαν: περισσότερα από τα δύο τρίτα των δικαιωμάτων προαίρεσης σε ευρώ-δολάριο που διαπραγματεύτηκαν τη Δευτέρα ήταν ανοδικά στοιχήματα, με αξιοσημείωτη όρεξη για αυξήσεις άνω των 1,20 δολαρίων.

Τα hedge funds που προηγουμένως επιδίωκαν ανοδική έκθεση μέσω σύνθετων δομών στρέφονται προς απλά στοιχήματα σε κέρδη, ένα σημάδι αυξανόμενης πεποίθησης, σύμφωνα με FX traders που είναι εξοικειωμένοι με τις ροές και ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή δεν έχουν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια.

Στοιχήματα επιλογών με στόχο τα 1,20 δολάρια αυξάνονται μετά την ΕΚΤ

Και σύμφωνα με τους στρατηγικούς αναλυτές της Morgan Stanley, η τακτική τοποθέτηση του δολαρίου είναι ουδέτερη ενόψει της απόφασης της Fed. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για το ευρώ να επεκτείνει το ράλι του, εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επικυρώσουν τα στοιχήματα της αγοράς για τρεις μειώσεις φέτος.