Σι Τζινπίνγκ: Στο 5% η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας το 2025 – «Έκτακτη χρονιά»

Ρυθμό ανάπτυξης περίπου 5% αναμένεται να καταγράψει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Κίνας το 2025, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου Σι Τζινπίνγκ σε ετήσια συνάντηση του κορυφαίου πολιτικού συμβουλευτικού οργάνου της χώρας, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Κινέζος πρόεδρος ανέφερε ότι η χώρα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των οικονομικών της στόχων, κάνοντας λόγο για μια «έκτακτη χρονιά» για την κινεζική οικονομία, με το ΑΕΠ να αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 5%. Όπως σημείωσε, η Κίνα «προχωρά μπροστά υπό πίεση, κινείται προς την καινοτομία και την ποιότητα και επιδεικνύει ισχυρή ανθεκτικότητα και ζωντάνια».

«Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να φτάσει περίπου το 5%, συνεχίζοντας να κατατάσσεται υψηλά μεταξύ των μεγάλων οικονομιών του κόσμου», τόνισε ο Σι, μιλώντας στη συνεδρίαση της Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης του Κινεζικού Λαού, σύμφωνα με το Bloomberg.

Παρότι σε παλαιότερη τοποθέτησή του είχε αναφέρει ότι η Κίνα πέτυχε τους οικονομικούς και αναπτυξιακούς της στόχους χωρίς να τους προσδιορίσει, η φετινή εκτίμηση δίνει σαφέστερο στίγμα για την πορεία της οικονομίας.

Η κινεζική οικονομία παρουσίασε ανθεκτικότητα το 2025, με την ισχυρή άνοδο των εξαγωγών να στηρίζει την ανάπτυξη χωρίς την ανάγκη επιπλέον μεγάλων πακέτων στήριξης. Παράλληλα, οι κατασκευαστές ενίσχυσαν τη θέση τους στην αλυσίδα αξίας.

Ωστόσο, παραμένουν σημαντικές προκλήσεις. Οι επενδύσεις κατευθύνονται προς την πρώτη ετήσια συρρίκνωση από το 1998, η αύξηση των λιανικών πωλήσεων κινείται στον χαμηλότερο ρυθμό εκτός της περιόδου της πανδημίας, ενώ οι τιμές των νέων κατοικιών συνέχισαν να υποχωρούν τον Νοέμβριο, εν μέσω της παρατεταμένης κρίσης στον τομέα των ακινήτων.

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δείξει το τελευταίο διάστημα ανοχή σε βραδύτερους ρυθμούς ανάπτυξης σε ορισμένες περιοχές, επισημαίνοντας ότι η χώρα πρέπει να αποφύγει τα «απερίσκεπτα» έργα. Όπως έχει τονίσει, η έμφαση μετατοπίζεται πλέον στην ποιότητα της ανάπτυξης και όχι αποκλειστικά στον ρυθμό της.