Στα σκαριά νέες κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας

Ο Ζελένσκι ζήτησε «υψηλούς δασμούς και άλλους εμπορικούς περιορισμούς για τη Ρωσία. Οι απώλειές τους πρέπει να είναι αισθητές»
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν / REUTERS / Maxim Shemetov / Pool

Το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας εξετάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, να ζητά «κυρώσεις κατά της Ρωσίας, κατά προσώπων που συνδέονται με τη Ρωσία και με υψηλούς δασμούς και άλλους εμπορικούς περιορισμούς για τη Ρωσία. Οι απώλειές τους πρέπει να είναι αισθητές».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν είναι έτοιμος να κηρύξει τη δεύτερη φάση κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος απάντησε: «Ναι, είμαι», χωρίς να σχολιάσει τίποτα περισσότερο. Έτσι, παρέμεινε ασαφές αν και πότε θα επιβληθούν πράγματι νέες κυρώσεις. Πριν από λίγες ημέρες, ο Τραμπ είχε υποδείξει ότι, εκτός από τους πρόσφατους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην Ινδία λόγω των συναλλαγών της με τη Ρωσία, υπάρχουν και άλλα σχέδια.

Οι ΗΠΑ θεωρούν τις κυρώσεις ως μέσο για να ασκήσουν πίεση στον πρόεδρο του Κρεμλίνου Πούτιν και να επιτύχουν έτσι μια ειρηνική λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι προσπάθειες του Τραμπ δεν έχουν αποφέρει αποτελέσματα. Ο Πούτιν κατηγορείται ότι καθυστερεί μια άμεση συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, σύμφωνα με την Handelsblatt.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι σκοπεύει να μιλήσει «πολύ σύντομα» με τον Πούτιν, «μέσα στις επόμενες ημέρες». Ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με την όλη κατάσταση, με φόντο τις συνεχιζόμενες μάχες και την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε, αναφερόμενος σε πιθανές ειρηνικές λύσεις: «Θα τα καταφέρουμε».

Τελωνειακοί δασμοί κατά της Ινδίας λόγω εμπορικών συναλλαγών πετρελαίου με τη Μόσχα

Στα μέσα Ιουλίου, ο Τραμπ απείλησε με την επιβολή δασμών ύψους περίπου 100% στους εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας. Ωστόσο, αυτοί δεν επιβλήθηκαν, τουλάχιστον όχι σε αυτό το μέγεθος: από την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ επιβάλλουν επιπλέον δασμούς ύψους 25% σε προϊόντα από την Ινδία λόγω των εμπορικών συναλλαγών πετρελαίου της πιο πυκνοκατοικημένης χώρας με τη Ρωσία. Η Ινδία είναι μέχρι στιγμής ο μόνος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας εναντίον του οποίου οι ΗΠΑ επιβάλλουν τιμωρητικούς δασμούς στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι NBC News: «Είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία, αλλά χρειαζόμαστε την υποστήριξη των ευρωπαίων εταίρων μας». Εάν οι ΗΠΑ και η ΕΕ παρέμβουν και επιβάλουν περαιτέρω κυρώσεις – δηλαδή εισαγάγουν δασμούς για τις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο – η ρωσική οικονομία θα καταρρεύσει εντελώς. Αυτό θα φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Κριτική προς τις ευρωπαϊκές χώρες

Ο Τραμπ φέρεται να επέκρινε πρόσφατα τις ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως για τις πετρελαϊκές τους συναλλαγές με τη Ρωσία. Ο Ρεπουμπλικανός, σε τηλεφωνική συνομιλία με τους Ευρωπαίους, ζήτησε να τερματιστούν οι συναλλαγές πετρελαίου, με τις οποίες η Ρωσία χρηματοδοτεί τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με το αμερικανικό ειδησεογραφικό portal «Axios» και τον τηλεοπτικό σταθμό CNN, που επικαλέστηκαν το Λευκό Οίκο.

Επιπλέον, ο Τραμπ ζήτησε από αυτούς να ασκήσουν πίεση στην κινεζική κυβέρνηση, η οποία υποστηρίζει τη Ρωσία στον πόλεμο της Ουκρανίας.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, οι εμπορικές συναλλαγές της Ευρώπης με τη Ρωσία στον τομέα του πετρελαίου έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, δεν έχουν σταματήσει εντελώς. Ο ρωσικός αγωγός πετρελαίου Druschba συνεχίζει να μεταφέρει πετρέλαιο προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η ΕΕ επέβαλε εκτεταμένες απαγορεύσεις εισαγωγής ρωσικών ενεργειακών πόρων, όπως ο άνθρακας και το πετρέλαιο. Ωστόσο, αυτές οι απαγορεύσεις δεν ισχύουν για το πετρέλαιο που μεταφέρεται μέσω αγωγών.

Διεθνή
