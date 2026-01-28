Σταθερά επιτόκια από τη Fed, μετά από τρεις μειώσεις, προβλέπει η αγορά

Στροφή της προσοχής στα θεμελιώδη της οικονομίας ενδέχεται να επιχειρηθεί αυτή την εβδομάδα από τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, καθώς αναμένεται από τους αναλυτές να διατηρηθούν σταθερά τα επιτόκια από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μετά από τρεις συνεχόμενες μειώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη συνέντευξη Τύπου του Πάουελ θεωρείται κρίσιμη εν μέσω κλιμάκωσης της μάχης για ανεξαρτησία της Fed που έχει πλέον τη στήριξη του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα ερωτήματα που θα δεχθεί ο απερχόμενος πρόεδρος της Fed για την πολιτική πίεση, την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, την πορεία των επιτοκίων και τα σχέδιά του μετά τη λήξη της θητείας του τον Μάιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια απόφαση για τη διατήρηση των επιτοκίων σταθερών αυτόν τον μήνα αναμένεται να συγκεντρώσει ευρεία υποστήριξη μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, έπειτα από μια σειρά αμφιλεγόμενων μειώσεων. Παρότι η πλειονότητα των αξιωματούχων στήριξε τότε την επιλογή αυτή λόγω της αποδυνάμωσης της αγοράς εργασίας, μια άλλη ομάδα άσκησε πιέσεις ώστε η προσοχή να παραμείνει στον επίμονα υψηλό πληθωρισμό.

Η απόφαση της Fed για τα επιτόκια θα ανακοινωθεί την Τετάρτη (28.1.2026) στην Ουάσινγκτον. Ο Πάουελ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μισή ώρα αργότερα.

Το βασικό επιτόκιο έχει μειωθεί κατά 1,75 ποσοστιαίες μονάδες από τον Σεπτέμβριο του 2024, σε ένα εύρος 3,5% έως 3,75%. Αρκετοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεωρούν ότι αυτές οι κινήσεις εξισορροπούν τους κινδύνους για την απασχόληση και τον πληθωρισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αγορά εργασίας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, αλλά το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 4,4% τον Δεκέμβριο από 4,5% τον προηγούμενο μήνα, υποδηλώνοντας κάποια σταθεροποίηση. Ο πληθωρισμός έχει επίσης δείξει σημάδια εξασθένησης, αλλά παραμένει πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Πάουελ θα μπορούσε να στείλει το μήνυμα ότι τα επιτόκια βρίσκονται «σε καλή κατάσταση προς το παρόν», καθώς οι αξιωματούχοι περιμένουν να δουν πώς οι τιμές και η απασχόληση θα επηρεαστούν από τα εισερχόμενα δημοσιονομικά κίνητρα και τις εξελισσόμενες δασμολογικές πολιτικές, δήλωσε ο Καρίμ Μπάστα, επικεφαλής οικονομολόγος της III Capital Management. Ο Μπάστα δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να δει αν ο Πάουελ ανησυχεί για τη σχεδόν μηδενική αύξηση των θέσεων εργασίας ή αν την παρουσιάζει ως συνεπή με τη χαμηλότερη μετανάστευση.

Οι παρατηρητές της Fed αναμένουν λίγες αλλαγές στην ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας μετά τη συνεδρίαση. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορούσαν να προσαρμόσουν την περιγραφή της αγοράς εργασίας ώστε να αντικατοπτρίζει την τελευταία πτώση του ποσοστού ανεργίας, δήλωσε ο Μπάστα. Μπορεί επίσης να υπονοήσουν την ισχυρότερη από την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη που παρατηρήθηκε στο δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους, δήλωσε ο Duy.

Η διατήρηση των επιτοκίων αυτόν τον μήνα θα αντιμετωπίσει κάποια αντίδραση. Ο διοικητής της Fed, Στίβεν Μίραν, ο οποίος διαφώνησε στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις υπέρ βαθύτερων μειώσεων, ενδέχεται να επαναλάβει το ίδιο και αυτή την εβδομάδα. Η Μισέλ Μπόουμαν ενδέχεται επίσης να διαφωνήσει, αφού υποστήριξε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Fed θα πρέπει να παραμείνει έτοιμη να μειώσει τα επιτόκια.

Ωστόσο, αρκετοί αξιωματούχοι που προηγουμένως υποστήριζαν τις περικοπές μπορεί να παραμείνουν σταθεροί. Πιο συγκεκριμένα, ο κυβερνήτης Κρίστοφερ Γουόλερ , ο πρώτος υπεύθυνος χάραξης πολιτικής που τάχθηκε δημόσια υπέρ της μείωσης των επιτοκίων τον περασμένο Ιούνιο, δήλωσε ότι «δεν βλέπει καμία βιασύνη» για περικοπές με τον πληθωρισμό να παραμένει πάνω από τον στόχο.

Σε αυτή τη συνάντηση, τέσσερις περιφερειακοί πρόεδροι της Fed θα εναλλάσσονται σε θέσεις ψήφου στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς: από το Κλίβελαντ, η Μπεθ Χάμακ και η επικεφαλής στο Ντάλας, Λόρι Λόγκαν , οι οποίες έχουν εκφράσει έντονα τους κινδύνους του αυξημένου πληθωρισμού, η νέα εκπρόσωπος της Fed της Φιλαδέλφειας, Άννα Πόλσον, η οποία έχει δηλώσει ότι εξακολουθεί να ανησυχεί περισσότερο για την αγορά εργασίας, και ο εκπρόσωπος της Fed στη Μινεάπολη, Νιλ Κασκάρι , ο οποίος δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι τα επιτόκια θα πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητα σε αυτή τη συνάντηση.