Στενά του Ορμούζ: Δύο δεξαμενόπλοια, εκ των οποίων ένα ελληνόκτητο, γύρισαν πίσω όταν κατέρρευσαν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Δύο υπερδεξαμενόπλοια χωρίς φορτίο επιχείρησαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ και να εισέλθουν στον Περσικό Κόλπο την Κυριακή (12.4.2026) αλλά έκαναν στροφή 180 μοιρών την τελευταία στιγμή καθώς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατέρρευσαν.

Μαζί με αυτά τα δεξαμενόπλοια κι ένα τρίο -και αυτό χωρίς άμεσες διασυνδέσεις με το Ιράν-, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, άρχισαν να πλησιάζουν τα Στενά του Ορμούζ από τον Κόλπο του Ομάν αργά το Σάββατο, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.

Έφτασαν κοντά στο νησί Λαράκ του Ιράν νωρίς την Κυριακή. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο ελέγχου, το ελληνόκτητο Άγιος Φανούριος Ι με προορισμό το Ιράκ και το Shalamar με σημαία Πακιστάν, με προορισμό το νησί Ντας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γύρισαν πίσω.

Το Άγιος Φανούριος Ι διαχειρίζεται η Eastern Mediterranean Maritime στην Ελλάδα, ενώ η Pakistan National Shipping είναι η πλοιοκτήτρια του Shalamar.

Το τρίτο δεξαμενόπλοιο VLCC, το Mombasa B, προπορευόταν, με πορεία μεταξύ των νησιών Λαράκ και Κεσμ, μια διαδρομή εγκεκριμένη από το Ιράν προς τον Περσικό Κόλπο. Προς το παρόν δεν σηματοδοτεί σαφή προορισμό, αναφέρουν οι πληροφορίες του Bloomberg.

Εντωμεταξύ, χθες, Σάββατο, το ελληνόκτητο tanker Serifos μαζί με δύο κινεζικά υπερδεξαμενόπλοια φορτωμένα με αργό πετρέλαιο διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και συνέχισαν το ταξίδι τους, εν μέσω προσδοκιών για επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ – Ιράν.

Τα πλοία που άλλαξαν πορεία την Κυριακή δεν μετέφεραν πετρέλαιο από το Ιράν, ούτε είχαν προφανείς, άμεσους δεσμούς με τη χώρα. Ας σημειωθεί ότι από την έναρξη του πολέμου, η συντριπτική πλειοψηφία του αργού πετρελαίου που εξέρχεται από την περιοχή προέρχεται από το Ιράν.

Και τα τρία πλοία που εντοπίστηκαν να κινούνται στην περιοχή των Στενών την Κυριακή, φαίνεται να ακολούθησαν μια βόρεια διαδρομή μέσω των Στενών που έχει ζητήσει η Τεχεράνη. Αυτή η διαδρομή περνάει από τα ιρανικά χωρικά ύδατα και κατά μήκος των ακτών των νησιών Κεσμ και Λαράκ και βρίσκεται πολύ μακριά από τις παραδοσιακές θαλάσσιες οδούς του Ορμούζ στη νότια ακτή της πλωτής οδού.

Οι λόγοι πίσω από την αλλαγή πορείας των δύο δεξαμενόπλοιων δεν είναι σαφείς, καθώς τόσο το Ιράκ όσο και το Πακιστάν είχαν λάβει νωρίτερα εγκρίσεις από το Ιράν για να διέλθουν από τα Στενά. Αλλά η αλλαγή πορείας ήρθε ακριβώς τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι οι διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Έτσι, τα πλοία Άγιος Φανούριος I και Shalamar έκαναν αναστροφή στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ. Το Mombasa B κατάφερε να διαπλεύσει.

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ήταν ένα κρίσιμο σημείο συζήτησης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Σαββατοκύριακου, αλλά παραμένει ένα πεδίο διαφωνίας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, πολλά πλοία προσπάθησαν να διέλθουν αλλά ματαίωσαν τις προσπάθειές τους, αναδεικνύοντας μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση ασφαλείας με επίμονα υψηλούς κινδύνους στην περιοχή.