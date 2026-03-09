Στην ατζέντα των G7 η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου – «Μέσα» και οι ΗΠΑ

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ομάδας των Επτά (G7) θα συζητήσουν την πιθανότητα κοινής απελευθέρωσης αποθεμάτων πετρελαίου, σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΙΕΑ), σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη σήμερα Δευτέρα (9.3.2026) στις 8:30 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης (15:30 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλείται πηγές. Τρεις χώρες της G7, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στη στρατηγική αυτή, σύμφωνα με τους FT.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (5.3.2026) ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποβαθμίσει την άνοδο τιμών των καυσίμων, τονίζοντας πως δεν ανησυχεί καθόλου -με τις τιμές πετρελαίου να βρίσκονται εκείνη τη μέρα γύρω στα 85 δολάρια το βαρέλι- και πως δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αποδέσμευσης μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ στις σημερινές συναλλαγές οι τιμές πετρελαίου έχουν αγγίξει τα 120 δολάρια το βαρέλι, από περίπου 72 δολάρια πριν από τον πόλεμο, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά εμποδίζοντας τις εξαγωγές από τους παραγωγούς του Περσικού Κόλπου

Συντονισμένες μειώσεις των στρατηγικών αποθεμάτων έχουν πραγματοποιηθεί μόνο 5 φορές στο παρελθόν, 2 φορές ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Πριν από αυτό, χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση διαταραχών στον εφοδιασμό στη Λιβύη, μετά τον τυφώνα Κατρίνα και κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου του Κόλπου.

Αρκετές μεγάλες εταιρείες γεώτρησης, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ιράκ, έχουν ήδη αναγκαστεί να μειώσουν την παραγωγή λόγω έλλειψης αποθηκευτικών χώρων, ενώ η Σαουδική Αραβία προσπαθεί να εκτρέψει τα φορτία προς την Ερυθρά Θάλασσα.