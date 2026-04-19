Διεθνή

Στην Αυστραλία τα μέσα μαζικής μεταφοράς παραμένουν δωρεάν – Η Βικτώρια επεκτείνει τα μέτρα για τα ακριβά καύσιμα

Στόχος του μέτρου είναι να ανακουφίσει νοικοκυριά από το κόστος των καυσίμων και να περιορίσει τη ζήτηση καυσίμων από ΙΧ
Melbourne, Victoria, Australia - March 28, 2023: A modern tram and pedestrians crossing the intersection in front of Flinders Street Station in Melbourne.
iStock

Οι μετακινήσεις -με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς– στην πολιτεία της Βικτώρια στην Αυστραλία θα είναι δωρεάν τον Μάιο και στη μισή τιμή για το υπόλοιπο του έτους.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας εντείνει την προσπάθεια στήριξης προς τους καταναλωτές που μπορούν να επιλέξουν τα μαζικά μέσα μεταφοράς για να αποφύγουν το υψηλό κόστος καυσίμων με δικά τους ΙΧ για τις μετακινήσεις τους.

Τα μέτρα έρχονται μετά την παροχή δωρεάν μέσων μαζικής μεταφοράς στους πολίτες στη Βικτώρια, έδρα της πόλης της Μελβούρνης, για τον Απρίλιο.

Η υπουργός Υποδομών Μεταφορών, Γκαμπριέλ Γουίλιαμς, υπολόγισε το κόστος της πρωτοβουλίας σε περίπου 432 εκατ. δολάρια Αυστραλίας (310 εκατ. δολάρια), ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η πολιτική σχεδιάστηκε για να ανακουφίσει τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών που έχουν πληγεί από την εκρηκτική αύξηση των τιμών των καυσίμων που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα θα περιορίσει τη ζήτηση καυσίμων μέσω της μείωσης της χρήσης οχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι μια πυρκαγιά σε ένα από τα δύο διυλιστήρια πετρελαίου της Αυστραλίας αυτόν τον μήνα αύξησε την ανησυχία για τα αποθέματα καυσίμων στη χώρα τα οποία ήταν ήδη περιορισμένα από τον πόλεμο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo