Στο στόχαστρο των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ και η Κίνα για αγορές ρωσικού πετρελαίου 

Το ενδεχόμενο σύντομης ανακοίνωσης νέων τελωνειακών δασμών στην Κίνα δήλωσε χθες (6.8.25) ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι δασμοί φαίνεται να είναι παρόμοιοι με τους επιπρόσθετους δασμούς 25% που ανήγγειλε νωρίτερα πως θα επιβληθούν στην Ινδία, εξαιτίας των αγορών πετρελαίου από τη Ρωσία, ανάλογα με την πορεία της κατάστασης.

Συγκεκριμένα, οι δασμολογικές κυρώσεις τόσο στην Κίνα όσο και την Ινδία έχουν κεντρικό άξονα την άσκηση πίεσης στη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει μάλιστα να ανακοινώσει περισσότερες δευτερογενείς κυρώσεις για τον σκοπό αυτό.

«Μπορεί να γίνει. Δεν μπορώ να σας πω ακόμα. Το κάναμε με την Ινδία. Πιθανόν θα το κάνουμε με μια-δυο χώρες ακόμη. Μια από αυτές θα μπορούσε να είναι η Κίνα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέβαλε επιπλέον δασμούς 25% στα εισαγόμενα αγαθά από την Ινδία –που προστίθενται στους δασμούς 25% που είχε αναγγείλει ήδη–, διότι το Νέο Δελχί συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, όπως τόνισε ο Λευκός Οίκος.

Στο εκτελεστικό διάταγμα που υπογράφτηκε δεν αναφέρεται η Κίνα, επίσης μεγάλος αγοραστής ρωσικού αργού. Την περασμένη εβδομάδα πάντως ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε την Κίνα πως ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με νέους δασμούς αν συνεχίσει τις αγορές ρωσικών υδρογονανθράκων.