Στον «πάγο» εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ

Καθηλωμένα στο νερό θα μπορούσαν να μείνουν σχεδόν 48 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού αργού πετρελαίου, λόγω των κυρώσεων που τέθηκαν στις ΗΠΑ σήμερα (21.11.2025), ωθώντας δεκάδες δεξαμενόπλοια να αναζητήσουν εναλλακτικούς προορισμούς στην τελευταία αναδιάρθρωση του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, η κίνηση της Ουάσινγκτον τον περασμένο μήνα να βάλει στη μαύρη λίστα τους κορυφαίους παραγωγούς πετρελαίου Rosneft PJSC και Lukoil PJSC είναι αναμφισβήτητα η πιο επιθετική της κίνηση μέχρι σήμερα υπό την τρέχουσα κυβέρνηση, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο Κρεμλίνο για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι τα μέτρα ήταν ήδη επιτυχημένα, δεδομένης της χαμηλότερης ζήτησης και των εκπτώσεων σε βασικές ρωσικές ποιότητες πετρελαίου, σύμφωνα με το bloomberg.

Με τους περιορισμούς να τίθενται σε ισχύ στις 1:01 μ.μ. ώρα Σιγκαπούρης την Παρασκευή, τα ινδικά διυλιστήρια αναζητούν εφεδρικές προμήθειες, κλείνοντας πετρελαιοφόρα για φορτία από τη Μέση Ανατολή με ρυθμό που έχει ωθήσει τους ναύλους μεταφοράς για τη διαδρομή κοντά στο υψηλό πενταετίας. Εν τω μεταξύ, οι traders παρακολουθούν στενά τους τελικούς αγοραστές – εάν υπάρχουν – για το αργό πετρέλαιο Lukoil και Rosneft που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα.

«Οι ρωσικές ροές εξαγωγών αντέχουν, αλλά δεν έχουν βρει ακόμη τον δρόμο τους προς τους προορισμούς τους», δήλωσε ο Warren Patterson , επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της ING Groep NV. «Εάν αυτό συνεχιστεί και τελικά επιταχυνθεί πλήρως, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να βλέπουμε μείωση της προσφοράς, κάτι που θα αποτελέσει ανησυχία για τις αγορές».