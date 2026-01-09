Στον «πάγο» η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τους δασμούς Τραμπ

Αναβάλλεται η ανακοίνωση της απόφασης για τη νομιμότητα των δασμών που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ, καθώς, σύμφωνα με το Reuters, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δεν θα αποφανθεί σήμερα (9.1.25)και δεν έχει ανακοινώσει πότε θα εκδώσει την επόμενη γνωμοδότησή του.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ επιβλήθηκαν σε ευρύ φάσμα εισαγόμενων προϊόντων και από την Ουάσιγκτον χαρακτηρίστηκαν ως αναγκαίο μέτρο για λόγους «εθνικής ασφάλειας» και για την αντιμετώπιση εμπορικών ανισορροπιών. Ωστόσο, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και οδήγησαν σε προσφυγές στη Δικαιοσύνη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο καλείται να αποφασίσει εάν ο τότε πρόεδρος είχε το νομικό δικαίωμα να επιβάλει τους δασμούς επικαλούμενος τον νόμο περί έκτακτων οικονομικών εξουσιών (IEEPA). Αν το Δικαστήριο κρίνει ότι αυτό ξεπερνά τις αρμοδιότητες του προέδρου, οι δασμοί ενδέχεται να καταργηθούν ή να περιοριστούν σημαντικά, σημειώνει με το Reuters.

Σε περίπτωση που οι δασμοί χαρακτηριστούν παράνομοι, η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να υποχρεωθεί να επιστρέψει έως και 133,5 δισ. δολάρια σε επιχειρήσεις και εισαγωγείς που κατέβαλαν τα σχετικά ποσά. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων, το ποσό αυτό αφορά το σύνολο των δασμών που είχαν επιβληθεί σε εισαγωγές έως τις 14 Δεκεμβρίου, ημερομηνία της τελευταίας διαθέσιμης στατιστικής ενημέρωσης.

Η απόφαση δεν θα έχει μόνο νομικό χαρακτήρα αλλά και σημαντικές οικονομικές συνέπειες. Οι αγορές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οι διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες και οι συναλλαγές παραμένουν ευάλωτοι σε έντονες διακυμάνσεις.

Τι είπε ο Τραμπ για την υπόθεση των δασμών

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία του για το ενδεχόμενο το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να κρίνει παράνομους τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνησή του.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 2 Ιανουαρίου, υποστήριξε ότι μια τέτοια απόφαση θα αποτελούσε «τρομερό πλήγμα» για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 5 Ιανουαρίου, επανήλθε γράφοντας ότι λόγω των δασμών, η Αμερική είναι οικονομικά – και από άποψη εθνικής ασφαλείας πιο αξιόπιστη από ποτέ.

Μετά την ακρόαση των επιχειρημάτων στην υπόθεση, τον Νοέμβριο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που η απόφαση του δικαστηρίου είναι αρνητική για τους δασμούς. «Θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα σχέδιο “Β”. Θα δούμε τι θα συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Πόσα χρήματα διακυβεύονται

Οι δασμοί που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου αντιστοιχούν σε τελωνειακά έσοδα τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος δεκαετίας.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ, οι εισπράξεις από τους συγκεκριμένους δασμούς ανήλθαν σε 133,5 δισ. δολάρια την περίοδο από τις 4 Φεβρουαρίου έως τις 14 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους.

Συνολικά, οι καθαρές εισπράξεις από τελωνειακούς δασμούς στις ΗΠΑ έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 195 δισ. δολαρίων κατά το οικονομικό έτος 2025. Έκτοτε, σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα, γύρω στα 30 δισ. δολάρια. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές εάν το δικαστήριο θα διατάξει άμεσα την επιστροφή των χρημάτων ή αν θα αφήσει το ζήτημα να διευθετηθεί από κατώτερα δικαστήρια ή από την ίδια την κυβέρνηση.

Ορισμένοι επενδυτές προειδοποιούν ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες έχουν προσαρμοστεί στο καθεστώς των δασμών Τραμπ, θα μπορούσαν να βρεθούν σε αναταραχή σε περίπτωση ακύρωσής τους. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων, λόγω του κινδύνου μαζικών επιστροφών χρημάτων και της απώλειας δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια έσοδα.

Η διαδικασία επιστροφής των δασμών θα ήταν, σύμφωνα με ειδικούς, εξαιρετικά δύσκολη. «Μια αντιστροφή των δασμών σε αυτή την κλίμακα είναι άνευ προηγουμένου για την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων», δήλωσε η Άντζελα Λιούις, παγκόσμια επικεφαλής τελωνείων στην εταιρεία μεταφορών και τελωνειακής διαμεσολάβησης Flexport