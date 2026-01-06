Σχέδιο αποπληρωμής καταθετών με τη στήριξη της Κεντρικής Τράπεζας του Λιβάνου

Σχέδιο αποπληρωμής για τους περισσότερους καταθέτες, των οποίων τα κεφάλαια έχουν παγιδευτεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα εδώ και χρόνια, εγγυάται η Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Οικονομίας του Λιβάνου.

Συγκεκριμένα, ο Amer Bisat σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV την Τρίτη (6.1.2026) δήλωσε «Πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν σημαντικά ποσά ρευστότητας που δεν θα αποπληρώσουν μόνο τους μικρούς καταθέτες αλλά, με την υποστήριξη των αποδόσεων των περιουσιακών στοιχείων της κεντρικής τράπεζας, και τους μεγάλους καταθέτες. Αισθανόμαστε αρκετά άνετα που αυτό το πρόγραμμα φέρνει αντικειμενική αποπληρωμή για τους μικρούς καταθέτες και παρέχει μια διαφανή, σαφή πορεία για την αποπληρωμή και των μεγάλων καταθετών».

Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά την έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο τον περασμένο μήνα ενός σχεδίου νόμου που επιτρέπει στους καταθέτες να διεκδικήσουν έως και 100.000 δολάρια τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Τα κεφάλαια που υπερβαίνουν αυτό το όριο θα μετατραπούν σε ομόλογα που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία κεντρικής τράπεζας.

Αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σε έναν τραπεζικό τομέα και μια οικονομία που βρίσκονται σε κρίση εδώ και χρόνια, με την αραβική χώρα να αθετεί τις υποχρεώσεις της σε διεθνή ομόλογα περίπου 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2020.

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια πριν επιτύχει αυτόν τον στόχο. Ο πληθωρισμός έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται περίπου στο 15%, ενώ οι συνομιλίες με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη χρηματοδότηση και με τους ομολογιούχους θα είναι δύσκολες. Υπάρχουν φόβοι, επιπλέον, ότι μια εκεχειρία μεταξύ του γειτονικού Ισραήλ και της λιβανέζικης πολιτοφυλακής Χεζμπολάχ θα μπορούσε να καταρρεύσει .

Παρόλα αυτά, ο Bisat, διαχειριστής κεφαλαίων της BlackRock μέχρι τον διορισμό του πριν από σχεδόν ένα χρόνο, εξέφρασε την πεποίθησή του. Η κεντρική τράπεζα του Λιβάνου είναι «αρκετά πλούσια σε περιουσιακά στοιχεία», είπε. Τόνισε ότι δεν θα χρειαστεί να πουλήσει αποθέματα χρυσού για να αποπληρώσει τους καταθέτες.

Ακόμα κι έτσι, τα αποθέματα χρυσού -αξίας 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής τράπεζας- είναι σημαντικά επειδή θα παρέχουν «εμπιστοσύνη στους κατόχους περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε ο Bisat.

Είπε ότι οι αρχές κατέληξαν σε μια «δίκαιη κατανομή» των ζημιών μεταξύ της κεντρικής τράπεζας, των τοπικών δανειστών και των καταθετών και ότι η κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να συνεισφέρει. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι αποπληρωμές μετρητών για τους μικρούς καταθέτες θα χρηματοδοτούνται τόσο από την κεντρική τράπεζα όσο και από τις τοπικές τράπεζες.

Η οικονομία του Λιβάνου κατέρρευσε το 2019, καθώς τα εμβάσματα από το εξωτερικό μειώθηκαν και η σύνδεση του νομίσματος με το δολάριο κατέρρευσε. Η Τράπεζα του Λιβάνου δεν μπόρεσε να αποπληρώσει στους εμπορικούς δανειστές περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια και έκτοτε οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Οι τράπεζες επέβαλαν de facto ελέγχους κεφαλαίου καθώς η φτώχεια και η ανεργία αυξάνονταν, οι οποίες επιδεινώθηκαν από την πανδημία Covid-19. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ ενεπλάκησαν σε αψιμαχίες μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το 2023. Αυτές κορυφώθηκαν με έναν καταστροφικό πόλεμο ένα χρόνο αργότερα που σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους, εκτόπισε εκατομμύρια και κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της γεωργικής γης του νότιου Λιβάνου.